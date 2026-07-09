EU va contra Juan Carlos Valencia, nuevo líder del CJNG

Ofrece 5 mdd por LA captura de “El 03”

Estima que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene hasta 20 mil miembros y que es un actor dominante en México

Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González, alias “03” o “El Pelón”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, en febrero pasado, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y va tras él.

En su actualización, con datos a junio de 2026, la Guía Antiterrorismo del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos afirma que Valencia González es “líder del CJNG desde la muerte de ‘El Mencho’, en febrero de 2026”.

Subraya que el Departamento estadounidense de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. The Wall Street Journal ya había mencionado como nuevo líder del CJNG al “03”, fundador y coordinador del Grupo Élite, brazo armado del CJNG.

De acuerdo con la Guía Antiterrorismo, Valencia opera con el apoyo de Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, yerno de Oseguera, y de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, importante lugarteniente del cártel.

Al “03” se le atribuye ser uno de los presuntos autores intelectuales del secuestro, en agosto de 2016, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Fueron liberados poco después. El gobierno del presidente Donald Trump designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

La Guía considera al CJNG como “uno de los cárteles más poderosos y violentos de México”, responsable de “cientos de miles de libras de fentanilo y otras drogas ilícitas que son traficadas a Estados Unidos y el mundo”.

Detalla que el cártel, surgido de los remanentes del cártel Milenio, se ha expandido en México desde 2018 y es el principal rival del cártel de Sinaloa.

La Guía estima que el CJNG tiene entre 15 mil y 20 mil miembros y que es un actor dominante en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

“Las actividades delictivas del CJNG generan miles de millones de dólares al año. El grupo trafica con drogas hacia Estados Unidos, Australia y Canadá, así como a muchos países de África, Asia, América Central y del Sur, y Europa.

El control de facto que ejerce el CJNG sobre el puerto de Manzanillo, en Colima), le permite importar precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina ilícitos. El CJNG también se beneficia de la extorsión, el robo de combustible, el secuestro, la tala y la minería ilegales, el tráfico de migrantes y el fraude de tiempo compartido”.

¿Quién es Juan Carlos Valencia?

De acuerdo con autoridades de EU, Juan Carlos Valencia González utiliza diversos alias, además del “03”, es conocido como “Pelón”, “El R-3”, ‘”El JP” y “Tricky Tres”. Nació en septiembre de 1984 en Santa Ana, California, por lo que es un ciudadano estadounidense y tiene ciudadanía mexicana.

El “03” es hijo de Rosalinda González Valencia, mientras que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es su padrastro.

Juan Carlos Valencia es hijo de Rosalinda González, quien también es figura clave en la estructura financiera del cártel, y de Armando Valencia Cornelio. Ambos son fundadores del clan de Los Valencia, grupo que dio origen al Cártel del Milenio. Los Valencia antecedieron al CJNG y establecieron redes logísticas que luego fueron aprovechadas por “El Mencho”.

“El CJNG tiene una estructura de mando jerárquica en la que los líderes regionales gestionan las operaciones diarias para el líder supremo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias El 03. El CJNG utiliza un modelo de franquicia -un acuerdo de afiliación entre cárteles locales más pequeños y el CJNG- para facilitar su expansión fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima», indica.

Otros líderes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación mencionados por la autoridad estadounidense son Julio Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’; Hugo Mendoza, alias ‘El Sapo’; y Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’ (quien ya está detenido).

“El Chorro” estuvo casado con la hermanastra de Valencia, Jessica Johanna Oseguera González, hija mayor de 2El Mencho”.

Expedientes judiciales en México y en Estados Unidos refieren que líderes al interior del CJNG “se cuadran” ante las órdenes de Juan Carlos Valencia.

La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha referido en sus documentos que el CJNG cuenta con una nómina de entre 15 mil y 20 mil miembros, con ganancias de miles de millones de dólares.