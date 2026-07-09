Los migrantes perseguidos por ICE merecen el real respaldo de la llamada 4T

CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera

Si con sus denuncias acerca de las supuestas mentiras en torno a la forma como “extraído” de México para llevarlo a los Estados Unidos y la eventual intromisión ilegal de agentes de las agencias de seguridad del vecino país, lo que busca el gobierno que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación es proteger a sus funcionarios acusados de vínculos con el narcotráfico, en realidad tiene a la mano otro argumento que le daría seguramente un respaldo absoluto de todos los mexicanos.

Ese posible recurso está en acusar en los mismos tribunales de los Estados Unidos a las autoridades de ese país, en particular a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) por sus agresiones contra migrantes de origen mexicano.

Los archivos indican que al menos 17 mexicanos han muerto en incidentes vinculados con el ICE, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia en centros de detención y tres perdieron la vida durante operativos a manos de esa dependencia estadounidense.

El caso más reciente es el ocurrido el martes 7 de julio de 2026, cuando el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo (52 años) murió tras recibir disparos de un agente del referido Servicio de Inmigración, en un operativo efectuado en Houston, Texas.

El tiroteo ocurrió en el área de Magnolia Park, durante un operativo de detención a bordo de vehículos no identificados. El ICE justificó el uso de fuerza letal argumentando que Salgado ignoró órdenes verbales, aceleró su vehículo y supuestamente intentó atropellar a un agente.

Contra esa versión, la familia de la víctima y testigos han destacado que el migrante asesinado había residido en los Estados Unidos durante más de 35 años, sin incurrir en ninguna acción ilegal. Por el contrario, se le consideraba una persona con un comportamiento ejemplar. Es de notar que no tenía antecedentes penales, no iba armado, y que el vehículo que tripulaba no podía ser considerado como “no identificado”, pues era conocido porque recogía personal para llevarlo a sus lugares de trabajo.

De acuerdo con las versiones más difundidas, probablemente trató de huir por temor a un asalto al ser perseguido por vehículos sin distintivos policiales, pues con todo su poderío, la Unión Americana también padece el azote de organizaciones criminales.

Ahora bien, la defensa de los intereses de personas trabajadoras y respetuosas de la ley debería tener prioridad sobre la tutela de criminales confesos, como Ismael “El Mayo” Zambada, o de políticos sobre los cuales hay indicios de encubrimiento a cárteles del narcotráfico.

La presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo fue criticada por no demostrar suficiente energía ante los casos de los migrantes mexicanos muertos en poder de ICE ni empatía con los deudos.

Esta aparente frialdad resultaba todavía más injustificada si se tiene en cuenta que la 4T, desde el gobierno de su caudillo y fundador, el ex presidente López, presentaba a los migrantes como héroes, por sus remesas.

Esto ha cambiado a raíz del endurecimiento de su administración por la presunción de actos de injerencia de las agencias de Estados Unidos en territorio nacional, como la referida “extracción” o secuestro de “El Mayo”, disgusto que también se considera como una forma de encubrir al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus colaboradores acusados de contubernio con delincuentes que, a cambio, les ayudaron a ganar elecciones.

El gobierno de Sheinbaum reaccionó ante las censuras, por lo que ante el fallecimiento de más de una decena de mexicanos en poder de ICE, anunció acciones legales que van “más allá” de las notas diplomáticas y también denunció esos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de que los consulados de nuestro país en territorio de los Estados Unidos recibieron instrucciones de realizar visitas diarias a los centros de detención para verificar las condiciones en que están los detenidos y brindarles asesoría legal.

Como parte del mencionado endurecimiento general de la posición del gobierno mexicano, sobre todo a consecuencia del asesinato del migrante Salgado Araujo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció denuncias penales ante las fiscalías estadounidenses y el Departamento de Justicia para que se investigue el actuar de los agentes, además de iniciar demandas civiles contra las empresas operadoras de los centros de detención.

En la mañanera de ayer, el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que Lorenzo Salgado recibió un disparo por agentes del ICE cuando se dirigía a su trabajo, en Houston.

Agregó que el abatimiento de Salgado Araujo representa la muerte número 17 de connacionales a manos del ICE, de los cuales 14 fueron bajo custodia y 3 en operativos, como fue el caso de Lorenzo.

El homicidio, dijo, “tiene que ser investigado con absoluta seriedad, como han exigido sus familiares, como hay una exigencia pública de que se haga”.

También recordó que se han reportado 58 casos de personas de distintas nacionalidades que han perdido la vida en centros de detención de ICE entre 2025 y 2026.

Velasco aseguró que solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar de manera formal denuncias, contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos.

Lo justo del reclamo mexicano los sostiene inclusive personajes de los Estados Unidos, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nacido en Kampala, capital de Uganda, quien por lo tanto conoce directamente los problemas que enfrentan los migrantes, pues llegó a los Estados Unidos de 7 años. De alguna manera se puede considerar cercano ideológicamente a la llamada Cuarta Transformación, ya que milita en el Partido Demócrata, pero además es miembro de la organización Socialistas Democráticos de América.

Mamdani exigió una investigación completa e independiente por la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo. En un mensaje incluido en su cuenta de X, Mamdani afirmó que la familia de Salgado conoció su fallecimiento por un video antes de recibir una notificación oficial.

“La ciudad de Nueva York se une a la familia Salgado en la exigencia de una investigación completa e independiente, y de una rendición de cuentas real”, expresó.

Sin hacer referencia a los eventuales trámites del gobierno mexicano, también envió un mensaje de solidaridad a las familias migrantes que viven con temor a las acciones migratorias y concluyó su pronunciamiento con la frase: Abolir ICE.

¿De verdad disminuyó la inflación?

Mientras trata de avanzar en la defensa de los migrantes, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación recibió una noticia para presumir sus supuestos avances y mejoras: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) descubrió un descenso en la tasa de inflación.

Se trata de una reducción mínima, pero descenso al fin, y eso es suficiente para un gobierno al que se critica de eliminar condiciones que pueden propiciar la mejoría general del sistema económico nacional.

El informe del Inegi sostiene que la tasa de inflación se desaceleró a 3.37% desde el 3.94% de mayo, lo cual se atribuye ante todo a la baja de algunos productos agropecuarios como el jitomate y el chile.

Como se aprecia, se trata de una reducción mínima, pero eso dio oportunidad a la presidenta Sheinbaum de presumirlo como un éxito de su administración, pues como también se aprecia el movimiento puede resultar muy volátil, pues se deriva de productos, cuyo precio varía de una hora para otra.

En tono festivo, la jefa del Ejecutivo celebró en su conferencia desde Palacio Nacional que la inflación disminuyó por segundo mes consecutivo.

“¡Bajó la inflación, todavía más!”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia ayer jueves 9 de julio. Destacó que la inflación llegó a 4.59 por ciento en marzo y para mayo descendió 3.37% en el reciente junio.

Como siempre, el que con poco se conforma, poco va a lograr.

Por otra parte, el Inegi goza de prestigio por la seriedad de sus estudios, pero cabe preguntar si en este caso de alguna manera tomaron la opinión de las madres de familia, que todos los días confirman que su dinero pierde valor, pues todo se encarece.