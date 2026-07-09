Dalí y Hitchcock, en la CDMX

Fusión inédita: El surrealismo y el suspenso

La exhibición permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2026

Por: Asael Grande

El universo onírico de Salvador Dalí y la genialidad cinematográfica de Alfred Hitchcock se fusionan en la capital del país con el estreno de la exposición internacional “Dalí: Escenografía de un sueño”, una destacada exposición artística e inmersiva, una muestra que profundiza en la obsesión de Dalí por el subconsciente, el cine y la conversión del sueño en una arquitectura visual.

El núcleo de la exhibición celebra las decoraciones que el pintor español diseñó en 1945 para la famosa secuencia onírica de la película Spellbound (Recuerda) de Hitchcock. La gran joya de la corona es un telón monumental original de 10 metros de ancho por 5 metros de alto que se usó como fondo en dicho filme.

La exhibición que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2026 en el emblemático Palacio de la Autonomía de la UNAM (ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, Calle Lic. Primo de Verdad 2, junto al Templo Mayor) exhibe la gran atracción de la jornada, un telón monumental original de 10 metros de ancho por 5 metros de alto, diseñado por el pintor español para dar vida a las secuencias de sueños del filme.

En conferencia de prensa, Filippo Pandolfini, destacado empresario cultural y productor digital, reconocido por ser el Director General y CEO de Sensea Immersive (Sensea México), compartió que “el Palacio de la Autonomía es un espacio histórico, y era la sede perfecta, nos emociona presentar ‘Dalí: Escenografía de un Sueño’, el tema realmente trata, la obra principal de esta exposición, que se presenta por primera vez en Latinoamérica, un orgullo tenerla en México, trata sobre el fondo que creó Dalí para una película de Alfred Hitchcock en 1945, titulada Spellbound, que trataba el psicoanálisis, los sueños, los miedos, la paranoia, entonces, es un recorrido emocionante, que trata, justamente, una introspección de todos nosotros, y esta obra principal es la que ata esta exposición, con alrededor de 80 obras originales, entre litografías, son ocho salas, que tiene una obra de gran importancia, sobre la reflexión, un tema muy cercano a lo que era Salvador Dalí, es un recorrido único”.

La exhibición se compone de más de 80 obras originales provenientes de colecciones privadas y de la prestigiosa colección The Dalí Universe:

Esculturas y diseños icónicos: Se incluyen piezas célebres como el sillón de labios Mae West Lips Sofa, Venus de Milo con cajones, Space Elephant y Dance of Time II.

Grabados y litografías: Ilustraciones originales para grandes clásicos de la literatura como Hamlet, Romeo y Julieta, y Tristán e Isolda.

Tecnología e Inmersión: Salas desarrolladas por Sensea Immersive que ofrecen proyecciones envolventes, un infinity room, hologramas con interacción estilo deepfake entre Dalí y Hitchcock, y una experiencia de realidad virtual para adentrarse en sus pinturas.

La propuesta, producida por Sensea Immersive en alianza con The Dalí Universe, reúne más de 80 obras originales provenientes de colecciones privadas. Los asistentes podrán observar esculturas icónicas como el célebre sillón de labios Mae West Lips Sofa, la Venus de Milo con cajones y el Space Elephant, además de una serie de grabados y litografías inspirados en clásicos de la literatura universal.

Más allá de las piezas físicas, la exposición apuesta fuertemente por la innovación tecnológica. El recorrido de ocho salas incluye experiencias de realidad virtual, un infinity room, proyecciones envolventes y hologramas con tecnología deepfake que recrean la interacción entre Dalí y Hitchcock.

La exhibición está disponible de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Los organizadores informaron que el recorrido tiene una duración estimada de 90 minutos y los accesos se realizarán en intervalos de 15 minutos para garantizar una mejor experiencia.