Delfina Gómez arranca julio con intensa agenda en territorio

Recorre diversos municipios mexiquenses para atender emergencias, entregar infraestructura, acercar servicios a la población y encabezar acciones en favor del bienestar animal

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inició julio con una intensa agenda de trabajo en territorio, recorriendo diversos municipios para atender emergencias, entregar infraestructura, acercar servicios a la población y encabezar acciones en favor del bienestar animal.

En Nezahualcóyotl, supervisó personalmente la atención a las familias evacuadas por la fuga de gas registrada en la colonia Benito Juárez. La mandataria recorrió la zona afectada, visitó el albergue temporal y verificó las acciones implementadas para proteger a la población mientras se realizaban los trabajos de reparación del ducto.

En Texcoco, inauguró nuevas canchas de futbol en el Deportivo La Y para ampliar los espacios destinados al deporte y la convivencia de niñas, niños y jóvenes.

En Chiautla, entregó la reconstrucción del Circuito Independencia, una obra que mejora la movilidad y contribuye al desarrollo económico de la región.

Durante el fin de semana, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Neza Fut Fest, donde ambas reconocieron la participación de la Selección Mexicana en la justa mundialista y convivieron con cientos de familias mexiquenses que siguieron el encuentro desde la plaza municipal.

En Valle de Chalco, encabezó la conmemoración del millón de trámites y servicios otorgados por las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, estrategia que ha beneficiado a más de 370 mil familias al acercar más de 125 servicios a los 125 municipios mexiquenses.

En Toluca, las actividades continúan con la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional por el Día Mundial del Perro; la entrega de Becas para el Bienestar por Permanencia Académica para hijas e hijos de policías operativos del Estado de México; la inauguración del Gimnasio de la Universidad Estatal del Valle de Toluca; el banderazo de inicio a la rehabilitación de la vía Alfredo del Mazo, entre otras actividades.

Con esta agenda, Delfina Gómez arrancó julio con una presencia permanente en territorio, dando seguimiento a obras estratégicas, atendiendo de manera directa a la población y encabezando acciones enfocadas en el bienestar, el desarrollo y la transformación del Estado de México, como parte de la estrategia «2026, Año de las Obras en el Estado de México».