Implementan acciones para protección de los DH de las personas con discapacidad

Con atención de calidad

Difem y CODHEM firman convenio para capacitar a personal de los Sistemas Municipales DIF y canalizar casos

Toluca, Estado de México.– En concordancia con la política humanista de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (Difem) y la Comisión de Derechos Humanos estatal (CODHEM) firmaron un convenio de colaboración para implementar acciones de protección, orientación, promoción y difusión de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, precisó que en la entidad más de un millón de mexiquenses viven en esta condición, por lo que la alianza permite una atención más cercana, sensible y oportuna.

“Hoy firmamos este convenio por una razón tan sencilla pero tan poderosa, que ninguna persona con discapacidad vuelva a sentirse sola cuando sus derechos se vean vulnerados, cuando enfrente alguna discriminación, cuando encuentre una puerta cerrada o una institución sin respuesta”, afirmó

Durante la firma, la Titular del DIFEM y Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Presidente de la CODHEM, coincidieron en que este acuerdo fomenta la capacitación del personal de los Módulos de Protección de Derechos Humanos de los 125 Sistemas Municipales DIF para brindar una atención con enfoque de derechos donde las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras recibirán orientación y acompañamiento con empatía y profesionalismo.

Por su parte, el presidente de la CODHEM señaló que este acuerdo contribuye a transformar la atención institucional mediante un trabajo coordinado que garantice el respeto y la protección efectiva.

Con este instrumento jurídico, el DIFEM y la CODHEM refrendan su compromiso de sumar esfuerzos para brindar atención, acompañamiento y defender de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en los 125 municipios del Estado de México.