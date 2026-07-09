Colegio de Bachilleres Edomex celebra 30 años con carrera atlética

Participan más de 400 personas

Toluca, Estado de México.– En el marco de la conmemoración de su 30 aniversario, el Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM) llevó a cabo la carrera-caminata “COBAEM 5K”, una actividad que reunió a más de 400 participantes en el Parque Alameda 2000 de Toluca para celebrar tres décadas de compromiso con la educación media superior en la entidad.

Esta iniciativa reflejó el compromiso del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, de impulsar una educación que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes mediante actividades que fortalezcan la salud, la convivencia y la cohesión social.

En ese sentido, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, reiteró que la formación de las juventudes debe complementarse con acciones que fomenten valores, identidad institucional y estilos de vida saludables.

La jornada deportiva congregó a estudiantes, docentes, directivos, madres y padres de familia, así como servidoras y servidores públicos, quienes compartieron un espacio de convivencia que fortaleció el sentido de identidad y pertenencia que distingue a la comunidad del Colegio.

Con esta iniciativa, el COBAEM reafirmó su compromiso de promover estilos de vida saludables, el trabajo colaborativo y la integración de su comunidad educativa, al impulsar actividades que contribuyen al bienestar físico y al fortalecimiento de los valores institucionales.

Durante el recorrido, las y los participantes compitieron o caminaron en ocho categorías con el objetivo de reconocer el esfuerzo colectivo que ha permitido consolidar al Colegio como una institución referente de la educación media superior en el Estado de México.