Petroprecio se disparan nuevamente tras respuesta de EU a ataques de Irán

Rompimiento de la tregua

Extremistas violaron el alto al fuego con bombardeos a tres buques en el Estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo se dispararon nuevamente este jueves en la reanudación de los ataques en el Medio Oriente, ante el temor del mercado por el suministro procedente del Golfo y con el Estrecho de Ormuz en el centro de las tensiones.

Los extremistas iraníes volvieron a romper el alto al fuego con ataques a tres buques en el Estrecho de Ormuz. Otra vez, queda demostrado que los iraníes no quieren paz, sino guerra y sólo están jugando con el gobierno de EU.

El barril estadounidense de West Texas Intermediate, para entrega en agosto, subió un 4.37% y cerró en 73,52 dólares. Por su parte, el petróleo de referencia mundial, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, saltó un 5,21% hasta los 78,02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.

Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación cerró en 68.64 dólares por barril, un alza de 5.55% o 3.61 dólares.

«Hemos vuelto a un clima de hostilidad, y eso es lo que ha desencadenado la subida de hoy», resume John Kilduff, de Again Capital. Donald Trump advirtió el miércoles que Washington se preparaba para atacar de nuevo a Irán, después bombardeos entre las dos partes que,dejaron sin efecto el alto el fuego.

Se frena el tránsito en el Estrecho de Ormuz

Estos acontecimientos «erosionan seriamente la confianza en que la actual tregua de 60 días pueda desembocar aún en un acuerdo de paz permanente», y los precios han reaccionado en consecuencia, explica Jorge Leon, de Rystad Energy.

Según los expertos, estos hechos también han frenado la navegación en el Estrecho de Ormuz, por donde transitan normalmente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial.

Los ataques contra buques reportados a comienzos de semana «han elevado el nivel de riesgo a un grado inaceptable para los transportistas y las aseguradoras», subraya John Kilduff.

«Es cierto que circula mucha retórica belicista, pero con el presidente Trump, la tensión en este tipo de situaciones se dispara y puede caer igual de rápido», agrega el analista.

«Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo», aseguró Trump.

Aunque dijo que ya no quería «tener trato» con los dirigentes iraníes, indicó que sus emisarios podían continuar sus conversaciones.

Paralelamente, Washington restableció el martes sus sanciones sobre el crudo iraní, levantadas por el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, que había permitido la reapertura del estrecho de Ormuz.

Control férreo sobre el tránsito marítimo

Una quinta parte del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Teherán.

Desde entonces, Irán ha mantenido un control férreo sobre el tránsito marítimo por esta concurrida vía, lo que ha obligado a otros productores de petróleo de Medio Oriente a reducir su producción en millones de barriles debido a su incapacidad para exportar al mismo ritmo que antes.

“Fundamentalmente, los acontecimientos de los últimos días debilitan significativamente cualquier confianza en que la actual tregua de 60 días pueda convertirse en un acuerdo de paz permanente”, dijo Jorge León, jefe de Análisis Geopolítico de la consultora Rystad Energy.

Los futuros estadounidenses de diésel con contenido ultrabajo de azufre se dispararon más del 14% en las operaciones intradía después de que Rusia impusiera el miércoles una prohibición a las exportaciones de diésel como parte de una serie de medidas para apoyar el mercado interno de combustibles, luego de que los ataques sistemáticos con drones ucranianos contra refinerías de petróleo provocaran escasez de gasolina y aumentos repentinos de precios.

Drones ucranianos atacaron tres refinerías de petróleo rusas , buques cisterna rusos en el mar de Azov y estaciones de bombeo de oleoductos, según informaron el miércoles funcionarios ucranianos y rusos, en una importante noche de ataques que se extendieron desde la frontera ucraniana hasta los montes Urales.

Según datos de LSEG que se remontan a 2001, ese repunte en el precio del diésel impulsó el margen de refinación 3-2-1 de Estados Unidos, un indicador clave para los márgenes de beneficio de la refinación, a un máximo histórico.

Las reservas estadounidenses de combustibles destilados, que incluyen diésel y gasóleo para calefacción, cayeron en casi 5 millones de barriles la semana pasada debido a la fuerte demanda interna y a las elevadas exportaciones, según mostraron el miércoles los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Petroleras al alza

Las acciones de las petroleras que cotizan en Bolsa subieron el miércoles con el precio del petróleo.

La que más ganó fue la española Repsol (+5.13%), seguida de la británica BP (+3.46%), la noruega Equinor (+3.06%) y la brasileña estatal Petrobras (+2.79%).

También ganaron la saudí Aramco (+2.60%), la británica Shell (+2.49%) y la francesa TotalEnergies (+2.32%).

Las petroleras que cayeron en Bolsa fueron la estadounidense Exxon Mobil (-0.52%) y la colombiana Ecopetrol (-0.21%).