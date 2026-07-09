Presidenta Sheinbaum Pardo informa acciones ante lluvias por fenómeno de “El Niño”

Se trabaja en alertamiento telefónico

Realizan desazolve de ríos, de presas, apertura del diámetro de los ríos y colocación de barreras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que como parte de las acciones preventivas ante las lluvias en territorio nacional causadas por el fenómeno de “El Niño”, se trabaja para que en dos meses se tenga listo el alertamiento telefónico para fenómenos meteorológicos en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Se espera que este año y el próximo sea muy intenso el fenómeno de El Niño, que es el calentamiento del océano Pacífico, principalmente. ¿Qué consecuencias puede tener para el país? Que haya lluvias más intensas, particularmente en el norte de México hacia finales del año. Y también, la probabilidad de que haya más ciclones incluso más intensos. Si van a llegar a la costa o no, no se puede saber hasta unos días antes. Entonces, bueno, eso es, por un lado. Y, además, probablemente sequía el próximo año en el centro del país. Esas son las probabilidades.

“¿Qué tenemos que hacer? Pues alertar a todos los estados de la República, a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos de esta situación. Y Laura (Velázquez), como coordinadora de Protección Civil, lo que está haciendo es instalar Puestos de Comando en todos los estados, primero que tienen costa, particularmente en el Pacífico, y después ya irá hacia el centro del país. Y vamos a seguir informando. El objetivo es que en dos meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos, y particularmente en ciertas zonas, en acuerdo con las compañías telefónicas, un alertamiento”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que en todos los estados se realiza desazolve de ríos, de presas, apertura del diámetro de los ríos, colocación de barreras, entre otros.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que El Niño, es un evento climático en el que interacciona la temperatura de la atmósfera y el océano, se repite cada dos a siete años. Y actualmente hay un 63 por ciento de probabilidad de que sea un fenómeno muy fuerte.

Informó que este año, sería en diciembre el pico más alto de este fenómeno y se mantendrá hacia el siguiente año, se estima que para verano haya una disminución de lluvias en el centro y sur del país, mientras que en invierno en el norte del país será más húmedo. Y el siguiente año habrá temperaturas altas en primavera.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, detalló que como parte de las acciones preventivas se mantiene coordinación con los 32 estados de la República, con los gabinetes legales y ampliados del estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantienen mapas actualizados, se vigilan los refugios y se despliega equipo de Protección Civil en todo el territorio para atender a la población afectada.

Asimismo, se establecen puestos de comando en 17 estados costeros de los que al momento hay 11 conformados y la siguiente semana se establecerá el resto.

Mentiras de Salazar, parte de la guerra sucia contra la 4T

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que persiste una “campaña negra, con mucho dinero” para tratar de desacreditar a su gobierno y al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Exhibió que el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió en una entrevista del pasado 3 de julio que no tiene evidencia de vínculos del ex mandatario mexicano con el cártel de Sinaloa.

Pidió que “cada quien saque sus conclusiones” sobre quién es el empresario que Salazar bautizó como “el susurrador” en su más reciente libro de memorias, quien habría advertido al diplomático que el ex presidente estaba sumamente preocupado por la información que las autoridades de Estados Unidos pudieran obtener de Ismael El Mayo Zambada.

“Las probabilidades son muy pocas de que sean muchas personas; todos estamos pensando en uno”, dijo la titular del Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa, en la que insistió en señalar a Salazar por haber mentido al gobierno mexicano sobre la participación de agencias estadunidenses en el operativo para detener a El Mayo Zambada.

“Lo importante aquí es que, aunque el ex embajador plantea otra cosa, se le mintió al gobierno de México en su momento. La prueba es la exposición del avión que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) presenta como si hubiera sido resultado de una operación suya para ‘la llegada de dos miembros del cártel de Sinaloa a Estados Unidos’: El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán”, señaló.

“¿Qué argumentos adicionales podemos dar, aparte de la declaración de Ken Salazar, en la entrevista, relacionada con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán y de muchos otros que estaban vinculados con este cártel”, afirmó.

Desacuerdo con impuesto a herencias

Claudia Sheinbaum rechazó gravar herencias y legados, luego de que la Ministra Lenia Batres propuso abrir una discusión para cobrar impuestos a esos bienes y a recursos de Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos.

La mandataria descartó que su gobierno impulse una reforma fiscal en ese sentido, pese a que actualmente hay propuestas legislativas para limitar la exención de ISR a herencias de alto valor.

“Yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es su opinión, pues, de la Ministra y tiene todo derecho de tener una opinión”, dijo.

El debate que encendió las pensiones en la Corte

La postura de Lenia Batres surgió tras una discusión en la Suprema Corte sobre si los beneficiarios de una cuenta individual de Afore deben pagar ISR al recibir los recursos acumulados por un trabajador fallecido.

En respuesta, la Jefa del Ejecutivo se pronunció en contra de la medida impositiva, aunque recordó que ese tipo de impuesto ya se aplica en varios países.

“En nuestro caso, no creemos que deba gravarse las herencias, que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros hayamos planteado”, afirmó la Presidenta.