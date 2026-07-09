Premian al mejor contenido del horror digital

Micrófono de Oro a Sajak Producciones y creadores de podcasts de misterio

El evento contó con el cobijo de la actriz Alma Cero como madrina de honor, y del doctor Enrique Orozco, como padrino de honor.

Por: Asael Grande

En una ceremonia que consolida el auge de las nuevas narrativas digitales y el cine de género en el país, la Asociación de Locutores de México (Presidida por la Maestra, Rosalía Buaún Sánchez) entregó el prestigioso galardón Micrófono de Oro a Sajak Producciones, así como a destacadas figuras del mundo del podcasting de misterio y la producción televisiva. El evento contó con el cobijo de la actriz Alma Cero como madrina de honor, y del doctor Enrique Orozco, como padrino de honor.

El reconocimiento destacó la trayectoria de mentes creativas que dominan el terreno de lo paranormal y el suspenso en México: Felipe Arellano “Fepo” (reconocido como uno de los creadores digitales más influyentes en el ámbito del misterio y el crimen real), Mariana Maus “Darth Maus” (destacada productora, podcaster y experta en temas esotéricos), Jorge Luis Sucksdorf (Director del canal de Jaime de Maussan TV), y Sergio Arroyo (Director de Sajak Horror Films).

“Estoy muy contenta de recibir el Micrófono de Oro, siempre he trabajado con ‘Fepo’, estamos felices de recibir este galardón juntos; me siento honrada, no me lo hubiera imaginado, ha sido un camino de mucho trabajo, pero lo disfruto, entonces, no se siente tanto estrés, ni nada, estoy contenta; ‘Fepo’ y yo, ya tenemos algo planeado para trabajar juntos, me gustaría mucho escribir un libro, y hacer un cortometraje”, comentó en entrevista, “Darth Maus”, quien funge como conductora del podcast Pláticas Ocultas y es conocida en plataformas como TikTok por equilibrar sus prácticas de brujería y esoterismo con la divulgación científica y geek.

Por su parte, ‘Fepo’, creador y presentador de éxitos como Podcast Paranormal (dedicado a relatos de terror y fenómenos inexplicables), Podcast Insomnio (enfocado en narraciones nocturnas y leyendas oscuras) y Podcast Criminalmente (centrado en el análisis de crímenes reales y perfiles psicológicos), dijo a esta casa editorial: “recibir este galardón me hace sentir súper contento, muy honrado, no es algo así como que en un momento hubiese pensado, estoy muy agradecido; me parece también importante la expresión audiovisual, es una forma en la que las personas se pueden expresar a través de las cosas que les gustan, que les llama la atención, yo estudié cinematografía, antes de dedicarme a esto del podcast, aprecio mucho la expresión audiovisual a través de los cortometrajes, largometrajes, es sumamente interesante”.

Jorge Luis Sucksdorf, reconocido documentalista y productor, quien actualmente se desempeña como director del canal de Jaime Maussan TV, también recibió la estatuilla dorada por su labor en la difusión y producción de contenidos de misterio: “me siento muy honrado, me siento muy en familia de estar aquí, México es un país del que tuve la suerte de, con todos mis documentales, recorrer muy profundamente, y de admirar mucho, me tocó recorrer toda América Latina para contar muchos casos de misterios, paranormales, de Ovnis, y el poder unificar, desde la tele, el sueño de Jaime Maussan de contar estas historias”.

Finalmente, Sergio Arroyo, director, escritor y productor de cine mexicano enfocado en la industria del entretenimiento y el cine de terror, destacó la importancia de recibir el Micrófono de Oro: “es importante cuando reconocen tu trabajo, tu carrera, llevo ya más de años produciendo en México, desde teatro, cine, y ahora en esta etapa audiovisual, esta industria es de seguir y no parar”.