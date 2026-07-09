España vs Bélgica: La recta final de la pasión mundialista

El delirio futbolero en su auge

El torneo entra en su hora más dramática, donde solo los colosos sobreviven

Por Arturo Arellano

El fútbol, ese bendito ladrón de fines de semana y noches de desvelo, nos ha arrastrado una vez más hasta su altar más sagrado. Estamos en la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La gigantesca marea humana que comenzó con 48 ilusiones se ha reducido a un selecto club de ocho sobrevivientes. Ya no hay margen para la especulación, las calculadoras se han roto y los corazones laten a un ritmo insostenible. Lo que hemos vivido hasta ahora ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, un torbellino colorido y apasionado donde los gigantes han tenido que sangrar para avanzar y los supuestos débiles han decidido rebelarse contra la historia.

Este torneo nos ha regalado páginas doradas de pura antología futbolera. ¿Quién iba a decirnos que veríamos a la imponente Noruega de Erling Haaland tumbar a la pentacampeona Brasil por 2-1 en Nueva Jersey, con un doblete monumental de su androide del área? ¿O a la indomable Marruecos demoler sin piedad al coanfitrión Canadá por 3-0 para demostrar que lo de Qatar no fue una casualidad del destino, sino el mapa de una nueva era? Incluso Argentina, la defensora de la corona, tuvo que asomarse al abismo absoluto, perdiendo 0-2 contra Egipto a falta de quince minutos para el final, antes de firmar una remontada mística de 3-2 que dejó al mundo sin aliento. Así es este Mundial: un escenario de milagros y de lágrimas.

Y entre esas lágrimas, inevitablemente, brotan las nuestras. La eliminación de México en los octavos de final, cayendo con las botas puestas en un dramático 2-3 ante Inglaterra en el imponente Estadio Azteca, dolió en el alma. Ver a Jude Bellingham castigarnos con un doblete relámpago y a Harry Kane anotar desde el manchón penal fue un golpe seco al orgullo nacional. Sin embargo, en el fondo del pecho no queda el vacío de otras épocas, sino una chispa distinta. Esta vez se notó un avance real en el proceso. El equipo no se entregó, compitió de igual a igual, rugió con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y jugó con el corazón en la mano.

Ahora, el horizonte se tiñe de esperanza. De la mano de Rafael Márquez, el eterno «Káiser de Michoacán», la Selección Mexicana debe apuntar con paso firme hacia el próximo ciclo de cuatro años. Hay una base sólida, hay jóvenes que entienden el peso de la camiseta y nuevas estrellas consagradas dispuestas a madurar. La reconstrucción de cara al futuro no empieza mañana, empezó en el minuto final contra los ingleses. Nos quedamos en el camino, sí, pero con los ojos fijos en la próxima batalla.

España vs Bélgica, el choque de dos mundos

El cruce de cuartos de final entre España y Bélgica no es simplemente un partido de fútbol; es un choque de identidades, una batalla táctica y emocional que paralizará la Costa Oeste de los Estados Unidos. Cuando el silbato inicial retumbe en el cielo de Los Ángeles, se verán las caras dos escuadras que llegaron hasta aquí transitando senderos radicalmente opuestos, pero compartiendo el mismo hambre de gloria eterna.

El sendero de la paciencia ibérica

España ha llegado a esta instancia con el manual del sufrimiento y la jerarquía bajo el brazo. Tras un contundente y estético 3-0 sobre Austria en la ronda de 32, la Furia Roja se citó con su eterno rival peninsular, la Portugal de Cristiano Ronaldo, en una batalla de octavos que se recordará por años en Dallas. Fue un partido de ajedrez, con los dientes apretados y el pulso congelado. Cuando parecía que los tiempos extras eran inevitables, un gol agónico en el tiempo de descuento por parte de Mikel Merino desató la locura y metió a España en el selecto grupo de los ocho mejores. La Roja juega con la posesión como escudo y el pragmatismo como espada.

La voracidad de los Diablos Rojos

Bélgica, en cambio, llega con el pecho inflado y la pólvora encendida. En los octavos de final no tuvieron piedad del coanfitrión, Estados Unidos, silenciando por completo el Seattle Stadium con una exhibición de contundencia brutal. Un implacable 4-1 donde Charles De Ketelaere firmó un doblete de antología, acompañado por la pegada de Hans Vanaken y la potencia incombustible de Romelu Lukaku. Los Diablos Rojos no especulan: roban, muerden y castigan con transiciones de vértigo que destrozan cualquier sistema defensivo.

Las piezas del tablero

Las individualidades prometen chispazos de pura magia. En España, el control del mediocampo sigue siendo el motor de la ilusión, combinando la juventud y el desparpajo con la solidez defensiva que mostraron para secar a los artilleros portugueses. Por el lado belga, el momento de gracia de De Ketelaere y la jerarquía de su columna vertebral los convierten en una amenaza letal. Los pronósticos están divididos en un absoluto cincuenta por ciento: la frialdad estética de los españoles contra el ritmo demoledor de los belgas. Quien logre adueñarse de la mitad de la cancha y dictar la velocidad del juego se llevará el boleto a semifinales.

Cuartos de infarto y el sueño de la eternidad

Los otros frentes de batalla no se quedan atrás en cuanto a narrativa y épica futbolera. Lo que nos espera este fin de semana es el equivalente a una ópera de pasiones extremas. Las expectativas están por las nubes, especialmente por los duelos que pondrán frente a frente a culturas futbolísticas tan distantes como fascinantes.

El Noruega contra Inglaterra es el choque de los transatlánticos de la Premier League. Por un lado, la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham, herida en su orgullo tras sufrir ante México y con la baja por expulsión del central Jarell Quansah, busca demostrar que el fútbol finalmente «vuelve a casa». Por el otro, la sorprendente Noruega, empujada por la fe inquebrantable de un Erling Haaland que viene de humillar a Brasil y que juega con el hambre de quien se sabe ante la oportunidad de su vida. Un duelo de titanes físicos y técnicos que promete chispas en cada balón dividido.

Y luego, el choque que paralizará al planeta entero: Argentina contra Suiza.

La albileste ante el muro helvético

El próximo sábado, el Kansas City Stadium será el epicentro de un drama de proporciones bíblicas. La Argentina de Lionel Messi llega a este encuentro con el corazón todavía en la boca tras el milagro ante Egipto. Los campeones del mundo demostraron que tienen grietas, que sufren cuando se les presiona el alma, pero también que poseen ese fuego sagrado incomprobable que solo tienen los elegidos. Enzo Fernández, con su gol salvador en el descuento, le recordó al planeta que la Albiceleste nunca muere del todo.

Pero cuidado, porque enfrente estará Suiza. El Muro Helvético es un equipo contracultural en este Mundial de alto goleo. Mientras el torneo promedia unos espectaculares 2.9 goles por encuentro, los suizos edificaron su clasificación eliminando a Colombia en una tanda de penaltis cardíaca tras empatar 0-0. Son ordenados, metódicos, no sienten vergüenza en defender cerca de su arquero y manejan la frustración del rival como un arma de destrucción masiva.

¿Podrá la magia de Messi y el empuje de Enzo romper el cerrojo más perfecto de Europa? ¿O será Suiza la que firme la máxima sorpresa del fin de semana? Las cartas están sobre la mesa, el silbato está listo, y nosotros, los pecadores del fútbol, solo podemos ponernos de rodillas ante semejante espectáculo.

CALENDARIO OFICIAL DE LOS CUARTOS DE FINAL

Para que no se pierda ni un solo suspiro de esta gesta histórica, aquí están los detalles de los cuatro encuentros de cuartos de final, adaptados rigurosamente al horario de la Ciudad de México (CST):

España vs Bélgica Fecha: Viernes, 10 de julio de 2026 Horario: 13:00 PM (CST) Sede: Los Angeles Stadium, Inglewood (California)

Noruega vs Inglaterra Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026 Horario: 15:00 PM (CST) Sede: Miami Stadium, Miami Gardens (Florida)

Argentina vs Suiza Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026 Horario: 19:00 PM (CST) Sede: Kansas City Stadium, Kansas City (Missouri)

