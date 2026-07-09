Fortalece UAEMéx alianza con su Sistema Incorporado para ampliar el acceso a una educación de calidad

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado encabezó un encuentro con directivos de las 78 instituciones incorporadas para reforzar la coordinación académica

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reunió a directoras y directores de las instituciones que integran su Sistema Incorporado, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y consolidar una educación de calidad con sentido humanista.

Al encabezar el encuentro, en el Museo Universitario «Leopoldo Flores», la rectora, Martha Patricia Zarza Delgado, afirmó que las instituciones incorporadas representan un componente estratégico para ampliar la presencia de la UAEMéx en las distintas regiones del Estado de México y fortalecer las oportunidades de acceso a la educación superior mediante programas respaldados por la calidad académica de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Destacó que la relación entre la Universidad y su Sistema Incorporado va más allá del cumplimiento de requisitos académicos y administrativos, al constituir una alianza que concibe a la educación como un motor de movilidad social, generación de conocimiento y transformación colectiva.

En ese sentido, convocó a las y los representantes de las instituciones incorporadas a renovar su compromiso con una educación sustentada en los principios de igualdad, equidad, inclusión y humanismo, en concordancia con el proyecto de transformación institucional que impulsa la UAEMéx rumbo a la conmemoración de su Bicentenario.

Al presentar la exposición de motivos, el secretario académico, Francisco Herrera Tapia, señaló que el Sistema Incorporado es un aliado estratégico para ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior y superior en el Estado de México, al contribuir a la formación de miles de estudiantes mediante programas académicos pertinentes y de excelencia.

Asimismo, explicó que el nuevo modelo educativo de la UAEMéx coloca al estudiantado en el centro de las decisiones institucionales, al reconocer la diversidad de sus contextos, saberes y aspiraciones para formar profesionistas éticos, solidarios, innovadores y comprometidos con el bienestar colectivo.

Como parte de la jornada, la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, presentó las acciones que desarrolla la Universidad en materia de servicio social, destacando que esta actividad fortalece la formación integral del estudiantado y promueve la retribución social mediante la colaboración con instituciones y organismos públicos, privados y sociales. Además, invitó a las instituciones incorporadas a difundir esta oportunidad entre sus comunidades estudiantiles y mantener una estrecha coordinación con la administración universitaria.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, dio a conocer la oferta institucional de diplomados superiores, conformada por 91 programas distribuidos en diversos espacios universitarios, los cuales permiten responder con mayor rapidez a las necesidades emergentes del conocimiento y representan una alternativa para la actualización profesional y la titulación.

La titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, subrayó la importancia de que las instituciones incorporadas desarrollen sus actividades en estricto apego a la normatividad universitaria para garantizar la certeza jurídica de los estudios y documentos emitidos por la UAEMéx. Asimismo, reiteró la disposición de la Consejería para brindar acompañamiento y asesoría permanente en los distintos procesos administrativos y académicos.