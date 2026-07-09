En la intensa narrativa de Trump, México vive un “narco-gobierno”

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Tanto lo ha dicho dentro y fuera de su país, en sus viajes en esa impresionante y única fortaleza militar, que es el Air Force One, o en sus conferencias de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, al vuelo al subir a un helicóptero o en encuentro con empresarios o ante los líderes más poderosos del mundo, los del G7 en París, que nadie duda ya en el mundo que en México hay un “narco-gobierno”.

Esa narrativa se refuerza con los constantes pronunciamientos sobre el mismo tema de sus más cercanos colaboradores, ya sea en entrevistas en cadenas nacionales de TV, o en redes sociales, o en comparecencias en las comisiones del Senado de los EU.

Todos ellos afirman cada vez que tienen un micrófono enfrente, o se les atraviesa un grupo de periodistas, que los principales aliados y socios de los cárteles de las drogas en México, son los políticos en el poder, ya sean gobernadores, alcaldes, senadores o diputados.

Todos lo afirman, desde el presidente Donald Trump, su vicepresidente J. D. Vance; su secretario de Estado, Marco Rubio; su secretario de Guerra, Pete Hegseth; su secretario de Marina, John Phelan; el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el director de la CIA, John Ratcliffe; el director de la DEA, Terrance Cole; el director del FBI, Kash Patel; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y así líderes en el Senado y la Cámara de Representantes, y el embajador de EU en México, Ron Johnson.

Quizá sea un exceso poner aquí todos esos nombres y cargos, pero lo hice para mostrar que la estrategia de construir una narrativa alrededor de que en México existe un narco-Estado no es algo casual.

Más aún, la narrativa del presidente Trump sobre el “narco-estado” en México se ratifica todos los días en la proliferación de series y películas basadas en el narco que son transmitidas por todas las plataformas, desde Netflix, Disney, etc, etc… en todos los países.

No. Detrás de esta narrativa, que hoy inunda los medios informativos de todo el mundo, existe una clara intención de crear el ambiente y la justificación para el inicio de operativos ordenados desde la Casa Blanca y de cualquier tipo, incluso militares, dentro de México.

La otra parte de esta estrategia ya está aprobada al declarar formalmente a los 6 cárteles de la droga más importantes de México -y del mundo- como terroristas.

Esa declaración le permite al gobierno de Donald Trump y a sus diversos niveles de gobierno y a sus fuerzas armadas, desplegar operativos desde financieros, migratorios, económicos, judiciales o militares contra esos cárteles o sus aliados, como son -afirman- gobernadores, alcaldes, senadores, diputados o líderes políticos en México.

Frente a este marco de posibilidades, elementos como el fuero, la soberanía nacional y las normas de la Constitución mexicana, o los tratados internacionales no detendrían ningún operativo norteamericano lanzado contra narcos y socios políticos.

Nada de eso impidió que Trump ordenara el golpe militar en que se capturó a Nicolás Maduro para llevarlo a un tribunal en Nueva York.

Claudia Sheinbaum acusa injerencismo

En este contexto, en lo que se considera una prueba de confianza, el Departamento de Justicia de EU pidió la captura con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza y 8 colaboradores señalados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, para ir a una elección donde los narcos no sólo financiaron las campañas de los candidatos de Morena, sino que usaron sus redes de sicarios para amedrentar y secuestrar a candidatos de la oposición.

La presidenta Claudia Sheinbaum no atendió a esa petición y desde entonces pide que EU dé pruebas de lo que acusa a Rocha Moya y cómplices.

Lo más que logró la petición del Departamento de Justicia de EU, con su petición, fue que el gobernador pidiera licencia y se guareciera en su casa.

La reacción de Trump ha sido la de endurecer sus comentarios y sus advertencias de que ha llegado el momento de operaciones directas por tierra y en México contra cárteles y aliados políticos.

El escenario está puesto para que ocurra cualquier cosa.

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