Encabeza Anuar Azar las preferencias para la alcaldía de Atizapán en el 2027

Constante presencia territorial

Por Arturo Baena

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El actual dirigente del PAN en el Estado de México y diputado local, Anuar Azar Figueroa, encabeza las preferencias y cuenta con el respaldo ciudadano con miras a ocupar la presidencia municipal de esta localidad para las elecciones de 2027.

Su posicionamiento político se ha consolidado en la demarcación mediante programas sociales activos y una constante presencia territorial. En varias entrevistas ha reiterado estar listo para gobernar uno de los municipios más importantes de la entidad mexiquense.

De acuerdo con mediciones de diversas encuestadoras, el legislador panista lidera la intención de voto con más del 45 por ciento de reconocimiento. Supera a perfiles de Morena, PVEM, PRI y MC, gracias a su activismo político.

Anuar Azar ha desplegado las Mega Jornadas en Apoyo a la Economía en diversas colonias. Entre sus acciones más visibles se encuentra el programa de distribución de huevo a bajo costo y la operación de la Casa Ciudadana.

Además de buscar la alcaldía, mantiene su rol como presidente estatal del PAN y coordinador nacional de los diputados locales de su partido. Promueve la continuidad de los gobiernos panistas en la región basándose en inversiones previas de obra pública y seguridad.