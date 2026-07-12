Ya hay nombres de aspirantes del PRI a cargos de elección en Edomex

Procesos para alcaldías y diputaciones

Por Arturo Baena

Valle de México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso en marcha su proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular para los procesos electorales para alcaldías y diputaciones del Estado de México.

El Revolucionario Institucional dio a conocer algunos de los actores políticos que se registraron en tiempo y forma ante ese instituto político.

Es así que para competir para el gobierno de Toluca aparecen Melissa Vargas y Braulio Álvarez; en Metepec, Mariano Camacho; mientras que en San Mateo Atenco figura Ana Muñiz.

En el norte y sur del estado también destacan Héctor Cárdenas, en Atlacomulco; Mario Santana, en Villa Victoria y Rigoberto López, en Tejupilco.

El mapa también incorpora a Iván Esquer, en Jocotitlán; Elías Rescala, en Naucalpan; Tony Rodríguez, en Tlalnepantla; Aldo Ledezma, en Cuautitlán; María de Lourdes González Ocampo y Roberto Ruiz Moronati, en Coacalco; Jesús Moreno, en Nicolás Romero, además de Martha Angón y Cristina González en la región oriente.