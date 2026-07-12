Se posiciona Atizapán como uno de los municipios seguros del Edomex

Estrategia de seguridad da resultados

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La estrategia de seguridad implementada por el gobierno municipal posiciona al municipio como uno de los más seguros de la región. Durante la semana del 28 de junio al 4 de julio, Atizapán registró apenas el robo de 1 vehículo en la semana, la cifra más baja entre los principales municipios de la zona norte del Valle de México.

De acuerdo con el análisis de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, mientras Atizapán contabilizó 11 eventos de robo entre autos (1) y motocicletas (10), Tlalnepantla de Baz registró 48, Cuautitlán Izcalli 39, Naucalpan de Juárez 26 y Nicolás Romero 16, consolidando al municipio como el de menor incidencia en este delito dentro del corredor metropolitano.

El presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas destacó que estos resultados son consecuencia de una estrategia permanente basada en inteligencia policial, patrullajes focalizados, videovigilancia, despliegue operativo y coordinación institucional.

«Nuestro objetivo es proteger el patrimonio de las familias atizapenses. Los resultados demuestran que la estrategia de seguridad está dando resultados, pero también representan el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones preventivas y operativas para mantener a Atizapán entre los municipios más seguros del Estado de México», afirmó.

Como parte de estas acciones, durante el mismo periodo la corporación municipal logró la recuperación de ocho motocicletas con reporte de robo, alcanzando un acumulado de 156 vehículos recuperados en lo que va de 2026, resultado de los operativos permanentes, el trabajo de inteligencia y la capacidad de reacción de los elementos de seguridad pública.