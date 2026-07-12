Azucena Cisneros puso en marcha el pozo Las Fuentes, en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró el pozo Las Fuentes, ubicado en la unidad del mismo nombre, reperforado como parte del Plan Integral Oriente y cuyo caudal de 30 litros de agua por segundo beneficia a 40 mil habitantes de esta comunidad. Este año el gobierno de Ecatepec puso en marcha los pozos San Agustín I, San Agustín II, Ejidos, SUTERM y 340, todos equipados con telemetría, además de que rehabilitó las plantas potabilizadoras Cruz Roja y Emiliano Zapata, en beneficio de más de 250 mil habitantes de la Quinta Zona.