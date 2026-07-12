Cuando la cerveza y el heavy metal hacen click

Con la presencia de la especialista en rock y metal @solounadanymas

La relación entre el metal y la cerveza es tan antigua que resulta difícil establecer dónde comenzó. También influye que los primeros metaleros bebieron tanta… que nadie se ocupó de registrar el origen de este maridaje. Lo cierto es que, hasta la fecha, la comunidad del heavy metal sigue siendo una de las principales consumidoras de esta bebida ancestral.

Con esa idea, la creadora de contenido especializada en rock y metal @solounadanymas, quien suma más de un millón de seguidores en TikTok y una comunidad numerosa en Instagram, aceptó la invitación de la cerveza alemana ABK e Indómita Burger Punks para participar en una experiencia que unirá dos elementos inseparables dentro de la cultura metalera: la cerveza y la música.

No es casualidad que agrupaciones como Tankard, los gigantes alemanes del thrash, hayan compuesto himnos como A Girl Called Cerveza. Los suecos Amon Amarth invitan a brindar con Raise Your Horns, mientras que Alestorm abre su ya clásico Drink con un rotundo: «Hey, gie’s a beer».

Dany se ha consolidado como una de las creadoras de contenido favoritas de la comunidad gracias a los videos en los que mezcla datos curiosos sobre bandas y músicos, humor e interacción constante con sus seguidores. Más allá de las redes sociales, sigue siendo una auténtica fan del género que tanto disfruta.

Recientemente, uno de sus reels se viralizó cuando compartió su experiencia en el concierto de Korn en el Palacio de los Deportes. A pesar del elevado costo de los boletos, su ubicación prácticamente le impidió ver el escenario. Ella decidió tomárselo con humor y la publicación generó una gran conversación entre sus seguidores, quienes respaldaron su postura.

«A mí me apasiona la música, pero también agradecerle a la gente que me sigue. Por eso, cuando no consigo boletos para un concierto, de todos modos voy a las afueras del recinto para tomarme fotos con ellos», comenta Dany.

Curiosamente, su camino como creadora comenzó realizando videos cortos inspirados en Bob Esponja. Con el tiempo, su gusto por las guitarras distorsionadas la llevó a encontrar su lugar dentro de la comunidad metalera. Y la conexión tampoco resulta tan extraña: después de todo, el personaje de Fondo de Bikini interpretó Soy un cacahuate, versión en español de I Wanna Rock, de Twisted Sister.

Actualmente, también es conocida por interpretar personajes ficticios que imagina como hijas de algunas de las grandes figuras del metal, entre ellas Juanita Davis, la supuesta hija de Jonathan Davis, vocalista de Korn, y Frida Durst, la hija que Fred Durst, de Limp Bizkit, nunca tuvo… o quizá no sabe que tiene.

Durante la Cata Metalera, los asistentes degustarán tres estilos de cerveza alemana ABK. Un Cicerone Beer Server guiará la cata y explicará las características de cada una. Posteriormente, fiel a su estilo, @solounadanymas propondrá el maridaje musical ideal para cada cerveza a través de historias y anécdotas que convertirán la experiencia en una especie de concierto narrado.

El resultado será una velada relajada en la que los asistentes podrán escuchar buena música, descubrir nuevos estilos de cerveza y convivir de cerca con una de las creadoras de contenido más representativas de la escena metalera en redes sociales.

La Cata Metalera se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, a las 20:00 horas, en Indómita Burger Punks, ubicado en Miguel Schultz 7, colonia San Rafael, Ciudad de México.

El costo es de 600 pesos por persona, o 500 pesos para quienes adquieran su acceso antes del 1 de agosto. La entrada incluye las tres cervezas de la cata, un welcome drink y un giveaway especial firmado por Dany.