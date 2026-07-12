Ciclotaxis se apoderan del Centro Histórico de la CDMX

Violan todas las reglas

Carecen de tarifa establecida para usuarios, invaden ciclovías y operan sin placas

Pese a la reglamentación implementadas por la Secretaria de Movilidad (Semovi), los ciclotaxis que operan en el Centro Histórico de la Ciudad de México continúan circulando sin placas, sin identificación visible y sin tarifa establecida para usuarios, además de invadir ciclovías y banquetas.

Actualmente, el servicio de ciclotaxis en el CH es operado por cuatro organizaciones: Ciclotaxis Aztecas del Bicentenario, Trabajadores del Transporte Ecológico Alternativo Los Mosquitos, Eco-Taxi en Movimiento Palma de México y Bici Taxis Jaguares Ecológicos de la CDMX.

Se constató que ciclotaxis utilizan la ciclovía como base de espera, reduciendo el espacio de ciclistas y obligándolos a incorporarse al flujo vehicular, lo que se suma a que los usuarios de bicicletas eléctricas y scooters circulan en sentido contrario.

Se observó que los operadores fijan el costo de los viajes de manera discrecional. Dependiendo del destino o número de pasajeros, los viajes pueden costar entre 100 y 200 pesos, sin que exista una tarifa visible para los usuarios.

Erika, una usuaria, hizo un viaje de cuatro calles, con conclusión en Metro Allende y le cobraron 100 pesos. Al ser consultada, la mujer aseguró que, al abordar la unidad, que no contaba con la cromática verde establecida para ciclotaxis, no se le informó sobre la tarifa, y se sorprendió del costo al llegar a su destino.

Sobre avenida Juárez, Juan, ciclista que diariamente transita por el Centro Histórico, mencionó que la circulación de los ciclotaxis representa un riesgo constante, ya que estorban al hacer base en la ciclovía, y porque le ha tocado que “los mototaxis, porque ya no son bicis, vienen en sentido contrario, entonces tienes que salir al otro carril para que ellos ocupen ese espacio. Para mí sí es un riesgo porque los automovilistas vienen a velocidad y terminas exponiéndote”.

Otro ciclista consultado, que prefirió omitir su nombre, consideró que circular en sentido contrario es una práctica que muchos realizan por la falta de infraestructura ciclista, pues “seamos realistas, así es México. Si no hay otro camino que tomar, lo haces con precaución. Aquí no hay ciclovías por todas las calles y a fuerza tienes que invadir una ciclovía de sentido contrario”.

Una opción de movilidad

El servicio de ciclotaxis en el Centro Histórico de la Ciudad de México es una alternativa de transporte sustentable que ha complementado la red de movilidad en el centro de la capital por más de 30 años.

Su operación está regulada por la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a través de los Lineamientos para la operación del servicio de transporte público en ciclotaxis en el Centro Histórico.

Este servicio facilita los traslados de primer y último tramo, conectando a las personas desde estaciones de transporte masivo hacia sus destinos, y también ofrece la posibilidad de realizar recorridos turísticos, disfrutando de la riqueza histórica, cultural y arquitectónica del corazón de la ciudad.

El artículo 63 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que ningún vehículo, incluidas bicicletas y motocicletas, puede circular en sentido contrario, salvo las unidades de emergencia.

Los lineamientos emitidos por la Secretaría de Movilidad, en junio de 2024, para la operación del servicio de ciclotaxis en el Centro Histórico también obligan a los permisionarios a contar con póliza de seguro, tramitar el permiso correspondiente, obtener placas, tarjeta de circulación y portar una identificación visible de la unidad y del operador.

Se establece que los vehículos deben exhibir un número de matrícula y datos para presentar quejas, además de respetar los cajones de estacionamiento autorizados, donde únicamente pueden permanecer un máximo de 10 minutos.

La normativa también prohíbe expresamente que los ciclotaxis hagan base o permanezcan estacionados sobre banquetas, cruces peatonales, camellones, rampas y ciclovías.

¿Cómo identificar un ciclotaxi autorizado?

Antes de abordar, verifica que la unidad cumpla con estas características:

Modelos autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Cromática autorizada por la Secretaría de Movilidad, matrícula y placa visible y número de Locatel (555658-1111).

La unidad debe de encontrarse en buenas condiciones sin elementos que pongan en riesgo a las personas usuarias.

Trato respetuoso por parte de las personas operadoras.

Si la unidad no cumple con estas condiciones, evita usarla y reporta la anomalía en los canales oficiales de atención ciudadana.

Caos con las e-bicis

La misma situación se observa en Eje Central, Juárez e Hidalgo con bicicletas eléctricas y scooters que generan caos al circular en sentido contrario, invadir carriles mientras ponen en riesgo a ciciclistas y peatones, además de pasarse los altos en avenidas, en el marco de su regulación y emplacamiento que inició el 1 de julio. En el recorrido, usuarios señalaron que Semovi aún no brinda información clara sobre el proceso para obtener placas.