El maltrato a migrantes en EU debe endurecer al gobierno mexicano

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Se trata, sin duda, de una tragedia, pero el asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo representa una oportunidad para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación para dar cauce a sus protestas contra el injerencista presidente de los Estados Unidos, el magnate Donald Trump, y al mismo tiempo ofrecer un respaldo real a esa comunidad que tanto beneficio aporta a nuestro país.

La persecución desatada por el gobernante estadounidense contra los inmigrantes se ha traducido en abusos de los agentes de las agencias del vecino país involucradas en la tarea de evitar la llegada de nuevos inmigrantes y de expulsar a quienes ingresaron y residen ilegalmente en la Unión Americana.

Diversos especialistas, incluidas prestigiadas universidades de los Estados Unidos, han realizado estudios con los cuales se demuestra que, lejos de lo que sostiene el belicoso mandatario estadounidense, los migrantes aportan más de lo que reciben en el vecino país. Por ejemplo, la agencia de noticias alemana Deutsche Welle distribuyó recientemente una nota en donde sostiene que sí los latinos de Estados Unidos fueran un país serían la cuarta economía mundial. En 2024 aportaron 4,4 billones de dólares al PIB estadounidense. Sin embargo, su peso cada vez mayor contrasta con una brecha persistente en la distribución de la riqueza: por cada dólar en los hogares blancos, los hogares latinos poseen solo 22 centavos.

Para México también son muy valiosas las aportaciones de los migrantes. El año anterior, la economía mexicana recibió el refuerzo de más de 61 mil millones de dólares y lo que es más importante casi todo ese dinero llega a los más pobres.

Pero si lo económico es importante, lo humano es más importante y, por ello, el gobierno mexicano debería aumentar sus exigencias sobre su contraparte del vecino país, tal como lo hacen organizaciones de los Estados Unidos. En Houston, cientos de personas marcharon para exigir una investigación independiente por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, fatalmente baleado por agentes del ICE.

Pero no solo los migrantes y sus defensores salieron a protestar por la agresión, también instituciones imparciales como el diario Washington Post ha contribuido a invalidar la coartada del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE, en el sentido de que Salgado Araujo habría intentado embestir con su vehículo a los agentes, lo que llevó a uno de ellos a disparar en “defensa propia”.

Con base en imágenes de seguridad de negocios y residencias, obtenidas y analizadas por el Washington Post, muestran a los agentes de ICE persiguiendo la camioneta de Salgado, en vehículos sin identificación, antes del disparo fatal.

Si en otros casos, el gobierno mexicano ha exigido pruebas a las agencias estadounidenses, en este trágico caso, allí están las evidencias y con base en ellas, se debería asumir una actitud más firme por los abusos de los supuestos agentes del orden.

Renacen los “jilgueros” en la política nacional

Durante mucho tiempo, numerosos políticos se iniciaron en la vida pública como oradores en los mítines políticos. Los que así se iniciaron eran conocidos como “jilgueros”.

Este recuerdo viene al caso porque el Instituto Reyes Heroles del PRI, presidido por el diputado Omar García Loria, convocó a un concurso de oratoria, como parte de un proceso de formación de mujeres y hombres capaces de participar activamente en la vida pública.

Durante la clausura del concurso, García Loria destacó que la formación política no comienza cuando se asume una responsabilidad pública, sino mucho antes, mediante el estudio, el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades como la oratoria, fundamentales para fortalecer la democracia y construir liderazgos comprometidos con la sociedad.

Además, de acuerdo con un comunicado de la dirigencia nacional del tricolor, el diputado García Loria reconoció el esfuerzo de los participantes, quienes asumieron el reto de investigar, preparar sus intervenciones y defender sus ideas ante un jurado especializado, demostrando que existe una generación interesada en participar, debatir y contribuir al fortalecimiento de la vida pública.

Al evento asistió el experimentado político y diplomático Augusto Gómez Villanueva, quien fue objeto de un homenaje por su trayectoria en la vida pública nacional, presentada como un referente para quienes inician su camino en el servicio y la participación política.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Vázquez, coordinador e impulsor del concurso, destacó la importancia de generar espacios donde las y los jóvenes fortalezcan su capacidad para expresar sus ideas, desarrollar el pensamiento crítico y participar activamente en la vida pública.

A su vez, Maribel Villaseñor Dávila, presidenta del organismo de las mujeres del partido (ONMPRI) en la Ciudad de México, reiteró el compromiso de seguir impulsando la participación de las mujeres y de las nuevas generaciones como parte del fortalecimiento de los liderazgos del partido.

De acuerdo con esa versión oficial, los concursantes presentaron sus discursos ante el jurado calificador, demostrando capacidad de análisis, dominio de la palabra y compromiso con el debate de las ideas.

Al término del certamen se entregaron reconocimientos a quienes obtuvieron los mejores resultados, en una ceremonia que reconoció el esfuerzo, la preparación y el talento de todas y todos los participantes.

Como uno de los resultados del concurso denominado “Voces de Coyoacán”, el Instituto Reyes Heroles refrendó su compromiso de seguir impulsando espacios de capacitación, diálogo y formación política para las nuevas generaciones, convencido de que preparar liderazgos con capacidad de escuchar, argumentar y construir acuerdos fortalece la vida democrática y contribuye a la construcción de un Partido Revolucionario Institucional cada vez más cercano a la ciudadanía, preparado para los retos del presente y del futuro.

El fracaso de Morena pone en riesgo el futuro económico de México: PRI

Al mismo tiempo, la dirigencia del tricolor dio a conocer otro comunicado con palabras de su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien lanzó nuevas críticas contra el gobierno surgido de Morena.

El dirigente priista afirmó que “la irresponsabilidad, la improvisación y la incapacidad del gobierno de Morena han colocado a México en uno de los momentos más delicados de su relación económica con América del Norte. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de no renovar automáticamente el T-MEC y someter el acuerdo a revisiones anuales representa un severo llamado de atención al deterioro de la confianza que este gobierno ha provocado.

“Esta situación no es producto del azar. Es consecuencia directa de años de decisiones equivocadas, del debilitamiento del Estado de derecho, de la incertidumbre jurídica, del ataque permanente a las instituciones, de la confrontación con los sectores productivos y de una política exterior errática que ha aislado a México y ha puesto en duda su seriedad como socio estratégico”, señaló Moreno Cárdenas.

Agregó que “Morena ha dilapidado la confianza que durante décadas construyó nuestro país. Lo que antes era certeza para invertir, hoy es incertidumbre; lo que era liderazgo y credibilidad, hoy es desconfianza y preocupación entre nuestros principales socios comerciales.

“Las consecuencias las pagarán millones de familias mexicanas. Está en riesgo la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad de México. Mientras otros países fortalecen sus relaciones, el gobierno de Morena ha convertido a nuestro país en un socio cada vez menos confiable”, expresó el dirigente del tricolor, quien advirtió:

“Desde el PRI exigimos al gobierno de la República dejar de buscar pretextos y asumir plenamente la responsabilidad por el daño que ha causado. No basta con minimizar los hechos ni con discursos propagandísticos. México necesita recuperar la confianza internacional mediante el respeto irrestricto al Estado de derecho, a la certeza jurídica, instituciones sólidas y una política exterior profesional que defienda los intereses nacionales, no los intereses políticos del partido en el poder”.