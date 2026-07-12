Habrá mejores condiciones laborales y profesionales para maestros mexiquenses

Acuerdo entre Delfina Gómez y sindicato

Celebra gobernadora incremento de 4%al sueldo base, además de aumentos del 4%en labores docentes y 5 por ciento en despensa, entre otros beneficios

Toluca, Estado de México.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Firma del Convenio de Sueldos y Prestaciones 2026 con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), acuerdo que fortalece los derechos laborales, económicos y profesionales del magisterio mexiquense mediante apoyos para la formación académica, el bienestar familiar, prestaciones asistenciales e infraestructura destinada al subsistema educativo estatal.

“Este acuerdo es resultado del diálogo y las mesas de trabajo entre el Gobierno del Estado de México y la dirigencia del SMSEM, pero sobre todo, de la suma de voluntades para que a las y los maestros les vaya bien, garantizando sus derechos laborales, económicos y profesionales”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Mandataria estatal informó que el convenio contempla un incremento del 4 por ciento al sueldo base; además, desde enero de este año se aplicó un fortalecimiento salarial del 5 por ciento y un aumento adicional del 2 por ciento a partir de septiembre. Asimismo, considera un aumento del 4 por ciento en labores docentes y del 5 por ciento en despensa. También incluye apoyos para estudios de posgrado, titulación, estudios en el extranjero, becas familiares, apoyos para jefas de familia y el Fondo de Apoyo a la Vivienda.

“Reconozco que el trabajo en equipo y en unidad nos ha permitido, dentro de nuestras posibilidades, obtener logros para el bienestar de ustedes y sus familias. Aún tenemos mucho por hacer, pero si continuamos trabajando bajo los principios de respeto y diálogo, seguiremos construyendo mejores condiciones para el magisterio”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Refirió que se contemplan prestaciones asistenciales para implementos de rehabilitación, como lentes, prótesis y órtesis; apoyos por fallecimiento de familiares directos o desastres naturales; licencias con goce de sueldo por enfermedad terminal o de prolongada recuperación; así como la continuidad en la construcción y mantenimiento de Casas de Descanso y Centros de Desarrollo y Bienestar Infantil.

Asimismo, destacó la labor del magisterio mexiquense, que atiende la matrícula más grande del país, por consolidar la Nueva Escuela Mexicana. De igual forma, reconoció el trabajo realizado durante las mesas de negociación por Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), y Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas, quienes participaron en la construcción de los acuerdos alcanzados.

En su intervención, Miguel Ángel Hernández Espejel, Titular de la SECTI, destacó que el Convenio de Sueldos y Prestaciones 2026 refleja una política educativa basada en el diálogo y el respeto para fortalecer al magisterio mexiquense y a la educación pública estatal.

Asimismo, señaló que el mejoramiento de las condiciones laborales y profesionales contribuye a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, al reconocer que el bienestar del personal docente es fundamental para ofrecer una mejor educación.

Por su parte, Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, destacó que el Convenio de Sueldos y Prestaciones 2026 fortalece el bienestar y el poder adquisitivo de las maestras, los maestros y sus familias, y refleja el compromiso del Gobierno estatal con el magisterio mexiquense.