Rehabilitan conexión entre Ecatepec, Tecámac y el AIFA

Reconstrucción de 40 kilómetros de la Vía Morelos

Ecatepec, Estado de México.– Con la reconstrucción integral de la Vía Morelos, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez mejora la conectividad regional entre Ecatepec, Tecámac, el norte de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mediante una obra estratégica impulsada por su administración para mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor crecimiento de la entidad.

José Luis López López, Encargado del Despacho de la Residencia Regional Tecámac-Ecatepec de la Junta de Caminos, explicó que se intervienen 20 kilómetros por sentido de circulación, equivalentes a 40 kilómetros de longitud efectiva, para brindar mejores condiciones de traslado a las personas que diariamente utilizan este corredor regional.

“La intervención de este camino estatal nos conecta la región norte de la Ciudad de México, la salida de Indios Verdes, con la Gustavo A. Madero y Tlalnepantla; luego, la mayor parte de la longitud del camino se encuentra en el municipio de Ecatepec para conectar con el municipio de Tecámac, y si le sumamos un tramo del camino a cargo de la SICT, podemos estar conectando con el AIFA”, señaló.

El funcionario añadió que la reconstrucción permitirá que la movilidad sea más rápida y segura en una de las rutas de acceso más utilizadas por habitantes, trabajadores, transportistas y usuarios que se desplazan hacia el AIFA.

Añadió que por esta vialidad circulan diariamente 222 mil 781 vehículos, lo que la convierte en una de las carreteras urbanas más importantes del Valle de México y en un eje fundamental para el intercambio económico y social de la zona.

Además de mejorar la superficie de rodamiento, la obra contempla señalamiento, infraestructura peatonal y acciones complementarias para optimizar la operación de la vialidad y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Los beneficios ya son percibidos por quienes transitan habitualmente por la vialidad; Miguel Ángel, quien es comerciante, refiere: “la verdad sí era una avenida que necesitaba repavimentación desde cero, y afortunadamente lo hicieron. Ahora sí que hay que aprovecharla y hay que mantenerla limpia, porque también no es de gratis, hay que recoger la basura”.

La reconstrucción de la Vía Morelos, que se suma a la estrategia de la Gobernadora Delfina Gómez “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, mejora la conectividad regional, acerca oportunidades de desarrollo y facilita el acceso a infraestructura estratégica para las y los habitantes del Valle de México.