Éxtasis y Belleza” conquista el Foro Lucerna con una relectura crítica del mito de Helena

Nueva tragedia contemporánea de Ximena Escalante

Se estrenó con éxito y cuestionando los discursos sobre la belleza, la guerra y la construcción del mito

Por Arturo Arellano

Con una recepción positiva por parte del público, Éxtasis y Belleza llegó al Foro Lucerna como una propuesta escénica que reconfigura uno de los mitos más conocidos de la tradición griega. Escrita por Ximena Escalante, la obra plantea una pregunta central: ¿qué ocurre con la mujer a la que la historia responsabilizó de una guerra?

La dramaturga y actriz explicó que el proyecto forma parte de un ciclo mayor: “Es la tercera obra de cuatro que he estado trabajando con el mismo elenco y equipo creativo; es un conjunto que se llama ‘Éxtasis’, y cada una habla de una interpretación mitológica de heroínas griegas involucradas en la guerra de Troya”.

En esta pieza, Escalante retoma la figura de Helena desde una perspectiva distinta a la versión tradicional. “Decían que la guerra de Troya fue provocada por una mujer y su extrema belleza, pero Helena no era excepcionalmente bella, era una mujer normal que tuvo mala suerte, de alguna manera fue víctima”, afirmó.

La obra dialoga con la versión de Eurípides y se sitúa después de los hechos bélicos: “Yo cuento la segunda parte de la obra de Eurípides: qué pasó con Helena después de 10 años de ser migrante errante, fugitiva, ocultando nombre e historia, cuando llega a Rodas, habitada por mujeres viudas”.

El mito como espejo contemporáneo

Lejos de tratar el mito como un relato distante, la propuesta lo coloca en el presente. “El mito está vivo, es una herramienta que nos permite entender elementos de nuestra subjetividad que son difíciles de ver; es un espejo que nos permite ver con claridad”, señaló Escalante.

Desde esta perspectiva, la obra cuestiona las narrativas construidas en torno a figuras femeninas y conflictos históricos: “El mito de Helena nos permite ver cómo se crean mentiras alrededor de la guerra y alrededor de la belleza”.

Una crítica a la obsesión por la belleza

Uno de los ejes centrales del montaje es la crítica a los estándares contemporáneos de belleza. “Para mí, la belleza es un monstruo que come, que tiene hambre… creer en la belleza como si lo fuera todo enferma, intoxica y crea relaciones tóxicas”, expresó.

La obra conecta este discurso con problemáticas actuales: “La dieta, los cortes, las inyecciones… esa búsqueda de la belleza inalcanzable se vuelve una adicción monstruosa que afecta las relaciones”.

A través de Helena, se plantea una pregunta incómoda: “¿Y si todo lo que se dice de mí es mentira? ¿Si me vieran como realmente soy, sucia, afectada, sin afecto, sin familia?”.

Escalante define la obra como una experiencia que busca incomodar al espectador: “Es una obra incómoda, con capas: cuestiona la idea de la belleza y la normalización de la guerra… ¿por qué podemos aceptar que una guerra es provocada por una mujer?”.

Con una duración de 65 minutos, Éxtasis y Belleza está dirigida a adolescentes y adultos, consolidándose como una de las propuestas teatrales más provocadoras de la temporada.

Éxtasis y Belleza tendrá temporada del 11 de julio al 23 de agosto en el Foro Lucerna (Lucerna 64, Colonia Juárez), con funciones los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas. La obra tiene una duración de 65 minutos, está dirigida a adolescentes y adultos y cuenta con un precio de preventa de $220 pesos hasta el 10 de julio. Los boletos se encuentran disponibles en taquillas del Foro Lucerna y a través de Ticketmaster.