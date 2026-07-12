Actuar de agencias de EU de manera unilateral solo genera más violencia, dice Sheinbaum

Pide privilegiar coordinación

Señaló que no se tolerará que operen en México porque representa una injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al gobierno y a las agencias de seguridad de Estados Unidos a privilegiar la coordinación con el gobierno de México, en lugar de actuar de manera unilateral o violando la soberanía, al sostener que esa estrategia solo genera más violencia.

En Sinaloa “se prueba” que cuando “se toman acuerdos con un grupo delincuencial, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, frente a otro grupo, genera una traición interna y violencia”, señaló la mandataria.

Sheinbaum Pardo señaló que el caso de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a ese país es un ejemplo de los riesgos que implica una operación realizada sin informar al Estado mexicano, pues consideró que ello provocó una disputa interna en el Cártel de Sinaloa y un repunte de la violencia.

“Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, porque los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que, con base en las evidencias conocidas hasta ahora, la presunta intervención de agencias estadounidenses en el traslado del líder criminal habría generado una fractura al interior del Cártel de Sinaloa.

“Al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país”, señaló.

Dijo que si las autoridades estadounidenses contaban con información sobre la ubicación de los objetivos criminales, debieron compartirla con México para que fueran las instituciones nacionales las encargadas de ejecutar la detención.

“¿Qué debería de haberse hecho? Dar la información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto”, sostuvo.

Cuestiona versiones sobre caso de “El Mayo”

La Presidenta cuestionó además las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre el ingreso de Zambada y Joaquín Guzmán López a ese país. Recordó que mientras una versión sostiene que ambos llegaron por su cuenta a la frontera, otra, atribuida al FBI, presentó la aeronave utilizada como parte de una operación de esa agencia.

“Entonces, al decir ‘fue mi operación’, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad”, expresó.

Insistió en que las investigaciones para esclarecer los hechos corresponden a la Fiscalía General de la República, pero afirmó que desde el gobierno federal es importante exponer lo ocurrido porque, a su juicio,

“La injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados. Nunca. Al contrario, genera más violencia”, enfatizó.

Se han repatriado 17 mil 878 bienes culturales

En otro tema, Sheinbaum Pardo, resaltó que las piezas arqueológicas que han sido repatriadas al país incluso son devueltas a sus comunidades de origen, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), desde la llegada de la Cuarta Transformación se han recuperado 17 mil 878 bienes culturales, de los que 3 mil 716 corresponden al año y nueve meses del periodo de la Jefa del Ejecutivo Federal.

“Hay algunas piezas que se han regresado a sus comunidades de origen”, comentó la mandataria en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, puntualizó que la recuperación de dichos bienes culturales se ha realizado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su regreso es parte de una política que suma alianzas con otras naciones para continuar con estos trabajos.

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, destacó que en el gobierno de la Presidenta se han repatriado diez veces más objetos culturales que lo que se realizó durante la administración del sexenio de Enrique Peña Nieto y 68 por ciento más de lo que se hizo con Felipe Calderón.

De los 17 mil 878 bienes culturales recuperados en los gobiernos de la Cuarta Transformación, 14 mil 162 fueron en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que, de 2024 a la fecha, los países que más objetos han regresado al país son: 3 mil 369 de Estados Unidos, 174 de Italia, 133 de Canadá, 19 de Francia y siete de España.

Se reanudarán relaciones diplomáticas con Perú

Luego de las expresiones de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, de buscar la reanudación de relaciones diplomáticas con México, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum sostuvo que México tiene esa misma intención con esa nación andina. Precisó que en su momento fue Perú el que decidió romper relaciones, en el contexto del asilo diplomático otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez,.

La mandataria dijo que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a fin de que estableciera contactos con el equipo de Fujimori para la reanudación de relaciones diplomáticas, a partir de estas expresiones.

Sheinbaum Pardo recordó que a partir de que el presidente Pedro Castillo fue depuesto en 2022, ese país ha tenido tres mandatarios. Refirió que un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas concluyó que la remoción de Castillo fue arbitraria y pidió liberarlo.

Dijo que respalda esa posición pues, incluso desde que fue removido México expresó su postura de que había sido depuesto sin cumplir los requerimientos legales , pues no alcanzó los votos necesarios en el Congreso para hacerlo.