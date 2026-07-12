El gobierno de la CDMX alerta sobre multas falsas

Nueva modalidad de fraude

Bajo la amenaza de un supuesto bloqueo por infracciones atrasadas, delincuentes buscan robar datos personales vía enlaces fraudulentos

Autoridades de la Ciudad de México emitieron una alerta por una nueva modalidad de la delincuencia organizada para cometer fraude digital relacionado con supuestas multas de tránsito enviadas mediante mensajes de texto y códigos QR falsos.

Las notificaciones oficiales de la Secretaría de Finanzas no se envían por SMS, así que estos mensajes no tienen fundamento y la recomendación es no hacer caso de las peticiones de presuntos extorsionadores.

La advertencia fue difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Cibernética, luego del incremento de reportes de conductores que han recibido enlaces fraudulentos donde se les informa sobre presuntas infracciones vehiculares pendientes de pago.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes envían mensajes en los que alertan sobre una “multa vencida” o un supuesto bloqueo del vehículo si no se realiza el pago de inmediato.

Lo primero que debes saber es que si te llega un mensaje de texto en relación con el pago de una multa de tránsito, este no viene de las autoridades.

Con ello, debes evitar dar clic en cualquier enlace o compartir tus datos personales, así evitarás cualquier hackeo o robo de información.

Una vez que llegue el mensaje, lo recomendable es que verifiques la información en canales oficiales y con las autoridades, para comprobar cualquier posible adeudo en caso de que tengas multa.

La página web para conocer la información relacionada con infracciones de tránsito es: finanzas.cdmx.gob.mx

Así funciona el fraude

El modus operandi consiste en dirigir a las víctimas a páginas apócrifas que imitan portales gubernamentales. Una vez dentro, se solicita ingresar el número de placas para supuestamente consultar las infracciones.

Después, el sitio arroja montos a pagar y solicita información personal y bancaria para completar el proceso.

“Cuando tú ingresas para realizar dicho pago, te piden datos personales como nombre completo, cuentas bancarias, entre otros. Posterior a esto, incluso pueden generarse cargos que no reconoces”, explicó personal de la Policía Cibernética.

Las autoridades también detectaron otra variante del fraude: supuestas boletas físicas colocadas en vehículos con un código QR que dirige al mismo tipo de página falsa. Al escanearlo, el usuario es enviado a un portal fraudulento donde nuevamente se solicitan datos bancarios.

¿Cómo evitar caer en esta estafa?

La SSC recomendó verificar siempre que las páginas oficiales tengan el dominio “.gob.mx” y protocolo de seguridad HTTPS antes de realizar cualquier pago.

Además, pidió evitar ingresar a enlaces enviados por mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería, así como desconfiar de ofertas o descuentos llamativos relacionados con multas.

Las autoridades insistieron en que ninguna dependencia realiza cobros o recordatorios de infracciones mediante mensajes enviados directamente al celular. La recomendación es ingresar manualmente a los portales oficiales del gobierno para consultar los adeudos vehiculares.

En caso de dudas o para reportar posibles fraudes, la Policía Cibernética puso a disposición el teléfono 55 5242 5110, extensión 5086.

La alerta no se limita únicamente a la capital del país. De acuerdo con reportes ciudadanos, este tipo de mensajes también han comenzado a circular en estados como Jalisco, Nuevo León y Coahuila.

Policías auxiliares y de la PBI ya te pueden multar

La SSC informó que cientos de policías auxiliares y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) ya pueden emitir infracciones de tránsito.

717 oficiales podrán expedir y firmar boletas de tránsito o recibos emitidos por equipos electrónicos portátiles en vía pública, mientras que 570 oficiales están autorizados para expedir infracciones mediante otros sistemas tecnológicos.

Si tienes duda acerca de qué oficiales te pueden sancionar, hay una lista completa en este enlace con nombres de cada uno de los elementos y sus números de placas.

La medida entró desde finales de junio del año pasado, y con ello se busca que se fortalezca el cumplimiento del reglamento de tránsito de la Ciudad de México.

Los oficiales solo pueden emitir infracciones de tránsito en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.

En el caso de Xochimilco, los oficiales capacitados para infraccionar son los elementos del Sector 73 que cuentan con el indicativo ‘Excalibur’, mientras que en Iztapalapa los capacitados para poner multas de tránsito son los del Sector 56, que cuentan con el indicativo ‘Cobra’.