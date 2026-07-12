México: Donde el futbol recuperó su magia

El mundial de las almas

De las tres sedes, nuestro país se destaca como favorito

Por Arturo Arellano

De la histórica picardía en la banda entre Javier Aguirre y Anthony Gordon, al conmovedor idilio mexicano con las aficiones del mundo. Un recorrido analítico, colorido y vibrante por las canchas, los héroes inesperados bajo los tres postes como Vozinha y Bono, y la metamorfosis del coloso de la capital, que tras la dolorosa eliminación local y el retiro de la infraestructura de la FIFA, se despide para siempre de su estirpe mundialista.

El futbol, en su estado más puro, nunca ha sido únicamente una cuestión de veintidós piernas corriendo detrás de un esférico de cuero. Es, ante todo, un dador de identidad, un gran espejo social que refleja nuestras más profundas neurosis, pero también nuestras más bellas catarsis. Al cierre de esta etapa del torneo, cuando la tensión se puede cortar con un hilo y los estadios aún vibran con el eco de los cánticos, queda claro que esta justa deportiva ha recuperado algo que el exceso de mercantilismo amenazaba con arrebatarle: el color del barrio, la narrativa de la espontaneidad y la belleza de lo impredecible.

En lo estrictamente deportivo, el torneo ha sido un laboratorio táctico fascinante, pero el verdadero triunfo se ha gestado en las tribunas y en los márgenes de la cancha. La afición no ha sido un simple decorado de plástico; ha sido el motor, el pulmón y el alma de la competencia. Hemos visto estadios transformarse en sucursales del infinito, donde el llanto de un niño tras un gol agónico vale más que cualquier contrato millonario de derechos televisivos.

Y si de postales memorables hablamos, la memoria colectiva guardará con letras de oro ese instante de comedia pura y picardía cinematográfica que nos regalaron el banquillo mexicano y la banda inglesa. En el álgido y eléctrico encuentro entre México e Inglaterra —que a la postre dictaría la sentencia del combinado local—, el estratega Javier «Vasco» Aguirre y el extremo británico Anthony Gordon protagonizaron un cruce fortuito que terminó por romper la tensión del planeta entero.

Tras una acción donde el veloz atacante inglés superó la marca por la banda, el timonel mexicano, fiel a su estilo directo, irreverente y desparpajado, le gritó sin rodeos al pasar: «Hey, Gordon, fuck you». Lejos de encender los ánimos en un choque de alta tensión, la ocurrencia terminó desarmando al propio futbolista. Días después del partido, el flamante refuerzo del FC Barcelona confesó entre risas al Daily Mail que se sintió halagado y que interpretó el exabrupto como una palmada en la espalda. «Acababa de dejar en ridículo al lateral, así que fue una especie de cumplido por su parte», declaró Gordon, añadiendo que Aguirre se la pasó charlando en un tono sumamente divertido tanto con él como con Jude Bellingham durante todo el cotejo. Una estampa maravillosa: el futbol de alta competencia despojado de su armadura solemne, recordándonos que, al final del día, esto sigue siendo un juego donde la astucia y la sonrisa también juegan.

Cuando los dioses se marchan

Apenas han transcurrido 48 horas desde que Inglaterra despertó a México de su sueño mundialista en el césped del Estadio Ciudad de México, y el entorno ofrece la dolorosa postal del día después de la fiesta. Donde hace nada soplaba un torbellino de camisetas verdes, banderas británicas, enlaces televisivos en vivo y cánticos en lenguas indescifrables, hoy gobierna un silencio casi sepulcral, interrumpido únicamente por el eco industrial de las grúas y el golpeteo metálico de los tubos contra el asfalto.

El gigante de cemento, bautizado por el mismísimo Gianni Infantino como la «catedral del futbol», ha comenzado su proceso de desmantelamiento. Las enormes lonas tricolores que daban la bienvenida a la gran fiesta de «Mexico City» han sido enrolladas; las vallas que ordenaban los ríos de gente desaparecieron y los arcos de seguridad ya no custodian los accesos. La FIFA, que tomó posesión del recinto el pasado 14 de mayo para tunearlo a las exigencias de sus patrocinadores, recoge sus bártulos a toda prisa.

Es el fin de una era. Tras albergar cinco encuentros en esta edición (cuatro de la Selección Mexicana y el vibrante Colombia vs. Uzbekistán, todos con boletaje digital agotado), el coloso cierra un ciclo histórico irrepetible: 24 partidos mundialistas a lo largo de tres ediciones (1970, 1986 y 2026), una cifra que ningún otro pasto del planeta puede presumir. Aunque la gran final se mudó a Nueva York, el templo capitalino se retira de la escena internacional con el orgullo de haber sido el lienzo donde Pelé, Diego Maradona, Gary Lineker, Hugo Sánchez, Carlos Alberto, Jude Bellingham, Harry Kane y Julián Quiñones gritaron gol. Mientras las fondas de los alrededores vuelven a la normalidad de la comida corrida y los vecinos guardan las camisetas para regresar a la rutina diaria, el estadio se prepara para apagar los proyectores de gala y reencontrarse con la terrenal realidad de la Liga MX.

El abrazo de las banderas

Si algo ha caracterizado a esta edición es el fenómeno extrafútbol, ese tejido social invisible que se construye en las plazas públicas, en los transportes colectivos y en los alrededores de los estadios. La geografía del dolor y de la alegría ha unido de forma inédita a las aficiones de México, Ecuador, Colombia y Argentina. Sobre el papel, las rivalidades de la CONMEBOL y la CONCACAF suelen ser de dientes apreados, batallas narrativas donde el orgullo regional se defiende con el alma. Sin embargo, las calles han contado una historia radicalmente distinta.

El respeto y la camaradería han sepultado los viejos prejuicios. Es común ver un asado argentino compartido con aficionados colombianos al ritmo de una cumbia, o a la marea amarilla de Ecuador entonando cánticos hermanados con las camisetas albicelestes. No ha habido espacio para la violencia; el espacio público ha sido conquistado por el folclor.

En este ecosistema de hospitalidad, México llevó la voz cantante en su papel de anfitrión histórico antes de su eliminación. El carácter nacional, expansivo y protector, se manifestó al adoptar de manera unánime a delegaciones enteras cuyos aficionados llegaron con barreras idiomáticas complejas.

La marea asiática: Las aficiones de Corea del Sur y Japón encontraron en las sedes mexicanas un segundo hogar. Los locales no solo aprendieron sus cánticos, sino que se sumaron a las célebres jornadas de limpieza que los nipones realizan tras los partidos, fundiendo ambas culturas en un respeto mutuo conmovedor.

Las aficiones de y encontraron en las sedes mexicanas un segundo hogar. Los locales no solo aprendieron sus cánticos, sino que se sumaron a las célebres jornadas de limpieza que los nipones realizan tras los partidos, fundiendo ambas culturas en un respeto mutuo conmovedor. La calidez con Irán: El seleccionado de Irán vivió momentos de profunda emotividad al sentir el cobijo absoluto del público local, que coreó sus nombres y los hizo sentir locales en territorio norteamericano.

El seleccionado de vivió momentos de profunda emotividad al sentir el cobijo absoluto del público local, que coreó sus nombres y los hizo sentir locales en territorio norteamericano. El fenómeno de Cabo Verde: Mención aparte merece el idilio global con los «Tiburones Azules». La pequeña nación insular africana, Cabo Verde, se convirtió en el «caballo negro» del corazón de los fanáticos. Su alegría desbordante, su música antes de entrar al vestidor y la humildad de su delegación provocaron que millones de espectadores neutrales se pusieran su camiseta, transformando cada uno de sus partidos en una fiesta colectiva.

Los partidos que desafiaron la lógica

El balón no ha dejado de regalar genialidades estéticas y sacudidas telúricas que rompieron todos los pronósticos de las casas de apuestas. Este Mundial se recordará por la caída de los gigantes y el encumbramiento de pizarras inteligentes que priorizaron el orden y la transgresión vertical.

Entre los encuentros más electrizantes del torneo, la victoria de los combinados que partían como víctimas lógicas dejó en claro que la distancia entre las potencias tradicionales y el resto del mundo se ha acortado drásticamente. Partidos de ida y vuelta, con goles de bandera que colgarán por años en las cabeceras de los resúmenes televisivos —vóleas imposibles desde fuera del área, contragolpes gestados en apenas tres toques y definiciones de vaselina que rozaron la perfección plástica—. Los estadios atestiguaron resultados inesperados donde escuadras de la UEFA y la CONMEBOL sufrieron para descifrar los bloques bajos y las transiciones supersónicas de rivales teóricamente menores, firmando empates agónicos y derrotas históricas que reconfiguraron los grupos de la muerte.

Cada Copa del Mundo tiene a sus deidades bajo los tres postes, pero este torneo en particular ha sido el Mundial de los guardametas desahuciados por la lógica que terminaron tocando el cielo.

El veterano arquero Vozinha, de los registros del futbol de Cabo Verde, se vistió de héroe nacional. A sus 40 años, con una trayectoria construida a base de esfuerzo en ligas distantes de los reflectores mediáticos, sostuvo a su equipo con atajadas imposibles, achiques suicidas y un liderazgo espiritual que contagió a todo el continente africano. Su estampa deteniendo penales y ordenando a su zaga con la mirada fija ya es parte de la mitología de este deporte.

Por su parte, Yassine Bono, el gigante marroquí nacido en Canadá pero con el corazón firmemente arraigado en el norte de África, volvió a demostrar por qué su nombre es sinónimo de milagro en las citas de máxima presión. Con su habitual calma imperturbable, Bono secó a las ofensivas más voraces de Europa, transformando su arco en una fortaleza de hormigón armado y confirmando que la experiencia en la élite se impone cuando las papas queman.

A ellos se sumaron rostros nuevos que irrumpieron desde la periferia del mapa futbolístico mundial: jóvenes centrales de la escuela asiática que mostraron una pulcritud técnica impecable, y mediocampistas mixtos de origen sudamericano que, jugando en ligas locales de bajo perfil, terminaron devorándose las zonas anchas de los estadios más imponentes del planeta. De ellos no se esperaba el protagonismo absoluto, pero la Copa del Mundo tiene esa maravillosa propiedad: es la vitrina democrática donde el talento sepulta a las billeteras.

El umbral de la gloria eterna

Ingresamos, por fin, a la zona del oxígeno escaso. Las expectativas no podrían ser más altas. El torneo ha sido tan generoso en esfuerzo, tan rico en matices tácticos y tan desbordante en emotividad, que el desenlace solo puede estar a la altura de una epopeya. No queremos finales de ajedrez timorato ni semifinales calculadas con el miedo metido en las medias; el desarrollo de este torneo exige un cierre donde los mejores salgan a reclamar su lugar en la historia con el cuchillo entre los dientes y la pelota pegada al botín.

Quienes logren sortear los noventa minutos de los próximos encuentros no solo levantarán un trofeo de oro macizo; se convierten en los eternos habitantes de la memoria de un planeta que, durante un mes, olvidó sus fronteras para unirse en un solo grito. Que ruede el balón allá donde la Copa busca dueño, que hablen los dioses del juego y que el desenlace nos encuentre de pie, aplaudiendo a los justos vencedores de la jornada más hermosa de la Tierra.