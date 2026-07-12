Panini, ¡a romper récord!

Busca el mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas

Más de 20,000 aficionados y aficionadas podrán completar su álbum oficial mientras forman parte de un momento histórico.

Durante generaciones, el intercambio de estampas ha sido mucho más que una tradición entre coleccionistas; es una forma de conectar, compartir historias y vivir la emoción del fútbol desde cada página del álbum. Hoy, esa tradición buscará hacer historia.

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Panini buscará el mayor intercambio de estampas de deportes en 4 horas. El evento se llevará a cabo de manera simultánea en Ciudad de México y Guadalajara con la participación de más de 20,000 aficionados que formarán parte de este momento.

Este encuentro reunirá a miles de aficionados para celebrar una tradición que ha acompañado al fútbol durante décadas, demostrando que el intercambio de estampas sigue uniendo a personas alrededor de una misma pasión.

La cita será el próximo 12 de julio, de 12:00 a 16:00 horas, en el FIFA Fan Festival™, en Ciudad de México y en el Parque de las Niñas y los Niños, en Zapopan, Jal.

La invitación está abierta para todas las personas que quieran completar su álbum oficial, intercambiar estampas con otros coleccionistas y ser parte de un momento que busca hacer historia. Durante la jornada habrá distintas activaciones, espacios para la donación de estampas y un reconocimiento para quienes logren completar su álbum.

Más que romper un récord, Panini busca rendir homenaje a una tradición que ha acompañado cada Copa Mundial de la FIFA™ y que, generación tras generación, ha convertido el intercambio de estampas en uno de los rituales más esperados por el público.