VUELVE SOY LUNA LUEGO DE 10 AÑOS

Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto

Recorrerá latinoamérica a partir de octubre de este año

El elenco de Soy Luna vuelve a presentarse en vivo con Soy Luna Tour, El Último Show en una gira que marcará el esperado regreso de sus protagonistas a los escenarios y recorrerá Latinoamérica a partir de octubre de 2026.

Soy Luna Tour, El Último Show llegará a México y se presentará en las ciudades de CDMX el 17 de octubre en la Arena CDMX, en Guadalajara el 19 de octubre en la Arena Guadalajara y en Monterrey el 21 de octubre en la Arena Monterrey.

Las entradas podrán adquirirse en preventa exclusiva para clientes del Banco Azteca que abonen con tarjetas de crédito, desde el 6 de julio hasta el 8 de julio, a través de Superboletos www.superboletos.com y demás canales de venta habilitados. La venta general comenzará el 10 de julio a las 10AM a través de los mismos canales.

En una celebración inolvidable para los fans de la serie, Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, junto a un destacado cuerpo de bailarines en escena, encabezarán esta experiencia única en vivo. El show reunirá las canciones más icónicas de Soy Luna con los temas de la nueva temporada, en una propuesta especialmente diseñada para celebrar la música, los recuerdos y la emoción de volver a vivir Soy Luna una vez más.

Todas las novedades de la gira se podrán encontrar en las cuentas oficiales del tour en Instagram y Tik Tok: @soylunaultimotour.

Este anuncio llega en el marco del estreno de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney+, que estrenará el próximo 24 de julio en la plataforma de streaming y abrirá un nuevo capítulo de esta historia que promete volver a emocionar a fans y conquistar nuevas generaciones.

Las tres primeras temporadas de la serie ya están disponibles en Disney+, donde los fans pueden revivir la historia y prepararse para el estreno de la nueva temporada.

Con esta gira, Soy Luna Tour, El Último Show recorrerá Latinoamérica con presentaciones en Buenos Aires y Córdoba (Argentina); CDMX, Guadalajara y Monterrey (México); Bogotá (Colombia); San José (Costa Rica); Santo Domingo (República Dominicana); Santa Cruz de la Sierra y La Paz (Bolivia); Guayaquil y Quito (Ecuador); Montevideo (Uruguay); Lima (Perú); y Santiago (Chile), reafirmando el esperado regreso del elenco a los escenarios de toda la región.

La producción del show está a cargo de Golden Peak Live Entertainment.

SOBRE SOY LUNA

La nueva temporada de Soy Luna se suma a las tres ya disponibles en Disney+ y cuenta con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi liderando el elenco protagónico. Dará continuidad a la exitosa historia que cautivó a audiencias de Latinoamérica y Europa, con reversiones de las canciones que el público ya ama, temas inéditos, la incorporación de nuevos personajes y aventuras que prometen volver a emocionar a los fans y conquistar a nuevas generaciones. Del mismo equipo creativo que trabajó en las temporadas anteriores, la nueva temporada está realizada por Metrovisión y vuelve a estar dirigida por Martín Sabán (Violetta) y escrita por Marina Efron (Violetta, Siempre fui yo, La partitura secreta).

Las primeras tres temporadas de Soy Luna que estrenaron en Disney Channel entre 2016 y 2018, alcanzaron a más de 59 millones de espectadores* en Latinoamérica durante esos años. Emitida en casi 150 países y doblada en 15 idiomas, la serie se convirtió en un fenómeno global que trascendió la pantalla con cerca de 10.000 productos de consumo desarrollados en más de 10 categorías, seis discos de estudio que alcanzaron certificaciones internacionales incluyendo multiplatino, y una exitosa gira internacional que recorrió 13 países y 32 ciudades de América Latina y 8 países y 37 ciudades de Europa, convocando a más de un millón de espectadores. Desde su debut en 2016, Soy Luna y su elenco fueron reconocidos con más de 30 premios y 50 nominaciones en diversas premiaciones de la región.