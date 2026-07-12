UAEMéx participó en comité de publicaciones científicas

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) formó parte de la instalación del Comité Técnico del Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), órgano que tendrá la tarea de diseñar la estrategia nacional para fortalecer las revistas científicas y humanísticas de acceso abierto no comercial en el país.

La institución destacó que este comité representa un espacio estratégico para impulsar la difusión del conocimiento científico bajo un modelo abierto, colaborativo y con impacto social, favoreciendo que los resultados de la investigación sean accesibles para la comunidad académica y la sociedad en general.

La participación de la UAEMéx se dio a través de Arianna Becerril García, investigadora y especialista en publicaciones científicas, cuya experiencia contribuirá a la construcción de políticas orientadas al fortalecimiento de la ciencia abierta en México.

Mediante la Secretaría de Ciencia de la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense, la universidad agradeció a la SECIHTI la oportunidad de integrarse a este comité, al destacar que la colaboración entre instituciones permitirá consolidar una estrategia nacional que fortalezca la calidad, visibilidad e impacto de las publicaciones científicas y humanísticas.

La UAEMéx reiteró que el conocimiento cobra mayor sentido cuando se comparte y se pone al servicio de la sociedad, por lo que refrendó su compromiso de continuar impulsando una ciencia abierta, colaborativa y con beneficios para el desarrollo del país.