AMLO, su 4T y su legado de simulación democrática

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La mejor de las democracias es aquella en la que sólo mando yo.

Este es el grosero, pero absolutamente real principio del legado histórico de Andrés Manuel López Obrador.

Todo lo que ha generado hasta hoy su llegada al poder, funciona en base a la falsedad.

Su promesa de “primero los pobres” fue su primer engaño. Bajo su mandato y alrededor suyo sus cercanos y familia no han terminado de hartarse de negocios y contratos multimillonarios generados en directo, sin licitación y en la impunidad total.

La red del huachicol fiscal surgida desde su misma oficina de Palacio Nacional en su encuentro con Sergio Carmona, llevado ahí por Jesús Ramírez, según ha quedado documentado para su historia y la del país en el libro de Julio Scherer hijo, ha significado el más grande saqueo a la nación al sustraerle por la vía de la evasión tributaria más de 800 mil millones de pesos, según una investigación del ex rector Francisco José Barnes.

Un asalto al erario que se realiza al introducir al país hidrocarburos con documentos falsos avalados en aduanas corruptas a lo largo de la frontera de México con EU y en puertos nacionales a través de descargas desde buques-tanques que involucran a la Marina. Dinero va lo mismo para sus fortunas ilícitas personales que a elecciones de gobernadores, alcaldes, senadores y diputados y… hasta del presidente del país.

No descubro nada nuevo si apunto que el ejercicio del poder de AMLO, ahora simulado bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, tiene una base social amplia generada por la compra de la voluntad popular a través de la entrega de dinero en efectivo vía bonos a adultos mayores, jóvenes, madres solteras, discapacitados y otros muchos sectores históricamente olvidados por las administraciones anteriores, por presidentes que no generaron políticas ni programas para un equitativo reparto de la enorme riqueza generada en y por México.

AMLO y ahora Sheinbaum simulan que luchan contra la pobreza a través de sus programas sociales de reparto de dinero en efectivo que solo aparenta, a su vez, un alivio económico y bienestar inexistente porque los pobres siguen pobres al tener que gastar lo recibido en medicinas y servicios de salud que ya no son otorgados por el IMSS, ISSSTE o otras instancias del gobierno sino en consultorios que operan al lado de farmacias privadas.

Y así toda una cadena de engaños en satisfactores y servicios, educación, cultura, bienes, etc, etc…

La democracia simulada

En este Estado de simulación, la democracia ha sucumbido bajo un asalto al poder a través de todas las argucias y malas mañas aplicadas desde prácticamente todos los frentes: desde la Presidencia, el Legislativo y el Judicial.

Hoy, todo eso comienza a desmoronarse al quedar al aire libre, a la vista no solo de los mexicanos sino de todo el mundo, la alianza alcanzada por ese poder de la 4T de AMLO, heredada a Claudia Sheinbaum, con el narco y la delincuencia organizada. Una herencia que la mandataria defiende como gata boca arriba prácticamente en sus mañaneras de todos los días, al proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y sus otros cómplices.

Una alianza que no sólo les generó multimillonarios recursos del narco sino que ha sido utilizada para ganar elecciones y obtener cargos de todos los niveles al servicio de cárteles, según lo documentan denuncias judiciales de EU.

En el curso de estos sus años en el poder, se apoderaron de las mayoría en Cámara de Diputados a través de una super sobrerrepresentación que pasó del 54% de las curules obtenidas vía el voto ciudadano a tener el 76% de esos asientos en un golpe dado por el INE y luego avalado por el tribunal electoral sometidos a la voluntad de la 4T.

Y en el Senado, donde les faltaban 2 o 3 votos para la mayoría constitucional, la obtuvieron sobornando a senadores de otras bancadas.

Con esas mayorías han generado reformas a modo para destruir los contrapesos institucionales que generaban equidad democrática, y apoderarse del Poder Judicial completo, en especial de la Suprema Corte a la que no sólo corrompieron, sino degradaron a niveles impensables. Un solo ejemplo de todo es Lenia Batres, que seguro pasará a la historia como la muestra de lo que es hoy esa Corte.

La 4T anuló al Cofipe

Mucho se ha hablado y escrito, dicho del azaroso proceso democrático seguido a partir de la reforma electoral de 1977 de José López Portillo y Jesús Reyes Heroles y luego con el surgimiento de la Corriente Democrática del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, y que derivó en el Frente Democrático en las elecciones de 1988.

A partir de eso, México vivió otras reformas electorales de las que surgieron el IFE-INE, el Trife y otras instituciones y norma que se sintetizan el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo fin es garantizar el voto efectivo de los ciudadanos. Y con ello autoridades legítimas no solo legales.

Todo eso ha quedado destruido hoy con la decisión de la 4T -ya sea dirigida por AMLO o por Claudia Sheinbaum-, de abrir un proceso dentro de Morena, PT y Verde para designar con 8 o 10 meses de anticipación y vía encuestas a “coordinadores de Defensa de la Transformación” (que a principios del próximo año serán los candidatos formales) en los estados donde habrá elecciones a gobernador en junio de 2027. Eso mismo ocurrirá para designar candidatos anticipados a diputados federales, alcaldes y diputados locales.

Toda una simulación para posicionar desde ahora a quienes serán sus candidatos en 2027 y que el Cofipe indica deben hacer solo campaña de 2 meses antes del día de la elección.

Esa campaña anticipada además rompe con los topes de gastos de campaña que solo debieran ser de una cantidad pre-establecida y bajo estricta vigilancia y comprobación de su origen.

Con este proceso electoral anticipado, la 4T (AMLO-Sheinbaum) construye su mecanismo interno de reparto de posiciones bajo la simulación de encuestas a fin de evitar y poder conducir rompimientos y disputas internas y así continuar manipulando y mantener bajo control a la República.

Todo eso lo construyen y aplican bajo las narices de instituciones electorales bajo su control y ante una oposición prácticamente inexistente y una ciudadanía mediocre, inculta, sin educación y apática presta a dejarse arrastrar multitudinariamente por la euforia de un triunfo pírrico en el fut pero que no mueve una pestaña ante el asalto a su libertad.

Así de simple. Ahora veremos si Donald Trump los deja continuar con esta farsa.

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