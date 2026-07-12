El futuro de Morena

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

La clase política de México se está avejentando. Los nombres de los principales políticos, son los mismos que se vienen mencionando desde hace varias décadas, los que saltan de una posición a otra, sin distingo de partidos.

Urge la renovación de la clase política, para ir desplazando a los acaparadores de los cargos públicos y a aquellos que han saltado de un partido a otro.

Los saltimbanquis de la política abundan, ya que cuando no son proyectados a los cargos anhelados, buscan el cobijo de un nuevo partido.

Aquí no hay miramientos ni nostálgicas, más bien se concentra el cinismo de esos personajes que transitan con una ideología de derecha a izquierda, al centro o a la inversa, pero no dejan de estar en los principales sitios de la política.

La renovación de la clase política no llega y cuando se intentó en el pasado reciente se toparon con unos jóvenes abusivos y fraudulentos que, finalmente, terminaron con sus huesos en la cárcel.

El priismo festinó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto de sus nuevas piezas políticas, entre los que se encontraban varios gobernantes menores de 40 años y otros que apenas rebasaban las cuatro décadas.

Se recuerdan los casos de Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, el que apenas rebasaba los 30 años y que hace unos cuantos días dejó la cárcel para seguir purgando sus penas en prisión domiciliaria.

Otro más Javier Duarte ni siquiera llegaba a las cuatro décadas, cuando fue electo gobernador de Veracruz y cumple su primera década en prisión. Otro Duarte, César, gobernador de Chihuahua, continúa en prisión.

La nueva clase política de los priistas se desmoronó en el mismo sexenio en que se festejaba.

Ahora toca a los morenos empezar el relevo generacional, dejando atrás los sobados apellidos lustrosos como Monreal, Sansores, Bartlett, López Hernández, Durazo, Salgado, Villarreal y otro más, para sumar apellidos más frescos y rostros menos ajados.

La nominación de 17 candidatos a gobernadores para el año próximo nos enseña caras no tan conocidas a nivel nacional, pero que en sus estados están esperando la oportunidad de ser candidatos y candidatas a gobernadores.

La lista la encabezan mujeres jóvenes como la alcaldesa con licencia de Tepic, Geraldine Ponce; Julieta Ramírez, quien solicitó licencia como senadora por Baja California. Rosy Bayardo, alcaldesa con licencia de Manzanillo; Celeste Ascensio Ortega, senadora con licencia de Michoacán; Andrea Chávez, senadora con licencia por Chihuahua y Milena Quiroga, alcaldesa con licencia de La Paz y Ana Patricia Peralta, las que se muestran decididas a convertirse en un futuro cercano en candidatas a gobernadoras.

Dentro del grupo de aspirantes hombres se encuentra el senador con licencia “Gino” Segura, de apenas 32 años, y Pablo Gutiérrez Lazarus de 44 años y aspirantes a las candidaturas de Quintana Roo y Campeche, respectivamente.

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Ante el desabasto de agua potable en Atizapán de Zaragoza, el Club Rotario Sayavedra, que preside Enrique Contreras Félix, envía gratuitamente pipas con agua a las colonias afectadas por la escasez del líquido… Cada día se entrampa más el gobierno federal con el personaje que fungió como piloto de la aeronave que depositó en Texas a Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López.

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