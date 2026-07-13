Se dispara el consumo de metanfetaminas en México

Daño creciente a escala nacional

La provisión de tratamiento para drogas sintéticas aumentó 25 veces entre 2015 y 2023

México experimentó, entre 2016 y 2023, una rápida transición del consumo de drogas semisintéticas, como la heroína, a sintéticas como los estimulantes tipo anfetamina -conocidos como metanfetaminas o nuevas sustancias psicoactivas, entre ellas el ice y el cristal- y los opioides sintéticos.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre las drogas 2026, de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito la provisión de tratamiento para metanfetamina aumentó 25 veces entre 2015 y 2023, reflejando un daño creciente a escala nacional.

Muñiz María Elena Medina-Mora investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, subrayó que el referido informe destaca que, si bien México no registra altos niveles de consumo de estimulantes tipo anfetamina, sí figura entre los principales productores.

El principal problema, mencionó, es que México se ubica entre los países con menor cobertura de tratamiento para problemas de salud derivados por el consumo de ese tipo de sustancias. La especialista explicó que en 2016 la heroína se encontraba en 30 entidades federativas. Entre 2017 y 2018 se consumía heroína en presentación de goma negra, conocida como chiva negra y la que es tipo polvo blanco, conocida como China White.

En 2019 se documentó la presencia de fentanilo. En 2020 creció la disponibilidad de esa sustancia; en 2022 continuó el crecimiento de disponibilidad de esa droga y cristal y en 2023 ya se contaban muchas muertes por sobredosis y se detectó la xilacina, que es un medicamento veterinario en restos de sobredosis.

Un estudio coordinado por la investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz, Clara Fleiz Bautista muestra que hay grupos de personas que comienzan el consumo de drogas con mariguana, en promedio alrededor de los 15 años, siguen con inhalables a los 15; cristal, cristal inyectado y cocaína a los 16; cualquier otra droga inyectada a los 17; crack a los 18; ansiolíticos, drogas club y heroína a los 19; opioides a los 21; opiáceos a los 22 y fentanilo alrededor de los 24 años.

De acuerdo con datos del reporte de información epidemiológica del consumo de drogas en México, de 2025 de los Centros de Integración Juvenil, durante el segundo semestre de 2024 la tasa media nacional de consumo de metanfetaminas fue de 48.9%.

El reporte muestra que Estado de México, Querétaro, Colima y Morelos registran tasas superiores al 60%, mientras que otras 16 entidades se ubican por encima de la media nacional.

Las metanfetaminas se usan de forma inyectada, inhalada, fumada o tomada. Ocasionan disminución del apetito, pérdida de sueño, aceleración de frecuencia cardiaca y euforia, con una falsa sensación de bienestar que lleva a la adicción y dependencia. A largo plazo, las personas sufren afectaciones en la memoria, fatiga, problemas de corazón, ansiedad, complicaciones dentales graves, depresión y psicosis; incluso, fallecimiento.

Son estimulantes sintéticos sumamente adictivos derivados de las anfetaminas. También se conocen en la calle como “cristal”, “crico”, “azul”, “hielo”, “anfeta”, “meta”, “ice” y “speed”, entre otros nombres.

¿Qué es la metanfetamina?

La metanfetamina es un estimulante, una categoría de drogas que incluye la cocaína. La metanfetamina es mucho más fuerte que la cocaína y sus efectos duran muchas horas más. Se produce en forma de pastilla, polvo o pasta y se fuma, se esnifa, se traga o se inyecta.

La metanfetamina impacta el sistema nervioso central e induce al cerebro a liberar cantidades exorbitantes de neurotransmisores reforzantes y beneficiosos, como la dopamina, que ayudan a experimentar euforia e impulsan a seguir buscándola.

La metanfetamina es una anfetamina, una categoría de drogas estimulantes quizás más conocida por el público como los medicamentos de prescripción Adderall y Vyvanse. Estos estimulantes son más suaves y de menor duración que la metanfetamina pero, si se consumen mal, también pueden crear adicción.

¿Cuáles son los efectos secundarios negativos?

Varían en función de la tolerancia de la persona que lo toma y del medio de ingestión.

Cuando pasa la euforia de la droga, muchos consumidores siguen dándose atracones. Se olvidan de beber agua y suelen ser incapaces de dormir o comer durante días. En esta fase, conocida como tweaking, los consumidores pueden llegar a estar hiperconcentrados en actividades como desmontar bicicletas -que se olvidan de volver a ensamblar- o pasarse horas recogiendo objetos como piedrecitas y envoltorios brillantes de chicles. Pueden tornarse agitados y agresivos. También pueden experimentar paranoias, alucinaciones y psicosis.

Algunas personas se rascan o hurgan incesantemente la piel para eliminar los “bichos de la metanfetamina”, lo que suele dejar cicatrices o heridas abiertas.

Los efectos secundarios a largo plazo incluyen deterioro cognitivo, pérdida de memoria, depresión grave, daños en las válvulas del corazón y enfermedad de las encías y caries dental, un problema conocido como “boca de metanfetamina”.

Entre las tres drogas más vendidas en CDMX

El aseguramiento de metanfetamina en calles de la Ciudad de México coloca a esta droga como una de las más vendidas por grupos delictivos que la comercializan al menudeo desde 2018, cuando fue detectado un laboratorio para su elaboración.

Actualmente, para las organizaciones hegemónicas es el tercer estupefaciente más vendido en la capital, junto con la mariguana y la cocaína, aunque algunos reportes también arrojan la incursión del cristal.

De acuerdo con el más reciente informe de seguridad, del 5 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026 las autoridades han decomisado 92.6 kilogramos de esta droga. De hecho, en anteriores informes, el aseguramiento de metanfetamina tenía el tercer lugar en toda la capital.

Su venta se generalizó al menudeo, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha realizado detenciones recientes de narcomenudistas con dosis de esta droga en el poniente, oriente y centro de la capital.

El confiscamiento de la mayor cantidad de metanfetamina, según los datos consultados, las han conseguido en cateos a los grupos criminales que la almacenan en predios, al lado de otras drogas.

En abril de este año, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, daba cuenta de que en materia de combate a la venta y distribución de droga, al 31 de marzo de este año ya llevaban 92 kilos de metanfetamina asegurados.

Como otras drogas, ingresa a la capital desde la costa del Pacífico, según los reportes, y se queda en la zona centro.