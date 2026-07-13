Ha llegado la hora de la verdad en el Mundial de la FIFA 2026

El Olimpo norteamericano abre sus puertas a las leyendas

Cuatro gigantes, dos batallas colosales y el aroma inconfundible de la historia pura en las semifinales

Por Arturo Arellano

Mirar hacia atrás y repasar los días transcurridos desde aquel silbatazo inicial el 11 de junio es contemplar un lienzo vibrante e inolvidable. Esta Copa del Mundo de la FIFA 2026, la primera con cuarenta y ocho naciones latiendo al mismo ritmo en tres países, ha sido un huracán de pasiones, folklore y puro color en las tribunas de México, Canadá y Estados Unidos. Hemos visto desfilar mosaicos humanos impensables, banderas infinitas y el fervor de aficiones que tiñeron de fiesta cada rincón norteamericano. Pero por encima del estallido festivo, lo que hoy nos convoca es el fútbol en su estado más puro e imponente. Llegamos a las semifinales con el cuadro más selecto y aristocrático que se recuerde: los cuatro primeros del ránking FIFA frente a frente. Argentina, Inglaterra, Francia y España. No hay espacio para las casualidades. Entre polémicas arbitrales que encendieron los debates en las charlas de café, prórrogas agónicas y partidos que ya duermen en la memoria colectiva, el torneo nos regala una definición de época.

Esta justa ha consolidado a astros de la nueva era y ha agigantado a mitos vivientes. Kylian Mbappé cabalga con su zancada demoledora liderando el goleo, Jude Bellingham rescata batallas con la estampa de los elegidos y el planeta entero atestiguó cómo Erling Haaland dejó su huella de fuego con Noruega antes de despedirse en una llave heroica. Sin embargo, los ojos del mundo siguen orbitando sobre la figura monumental de Lionel Messi. El genio rosarino, con la albiceleste cosida a la piel, ha vuelto a romper las barreras del tiempo en este 2026, estableciendo el récord absoluto de más asistencias en la historia de las Copas del Mundo y arrastrando a su pueblo a una nueva cita con el destino. El aroma a hazaña está en el aire; nos frotamos las manos porque lo que viene no es apto para cardíacos.

Argentina vs Inglaterra: Choque con sabor a epopeya

Fantasmas, espinas y el eterno eco de México 86 se citan en Atlanta.

El próximo miércoles 15 de julio, el césped del Atlanta Stadium se transformará en un coliseo donde el fútbol se jugará con el cuchillo entre los dientes y el corazón en la mano. Argentina e Inglaterra revivirán una de las rivalidades más electrizantes, viscerales y cargadas de mística en la historia del deporte rey. Hablar de un duelo entre la albiceleste y los Tres Leones es invocar de inmediato los fantasmas sagrados de México 86. Aquella tarde en el Estadio Azteca donde Diego Armando Maradona esculpió, entre la picardía celestial de la «Mano de Dios» y la genialidad irrepetible del «Gol del Siglo», un triunfo que trascendió lo deportivo para instalarse en el alma de ambas naciones. Desde entonces, cada enfrentamiento —como el dramático cruce de Francia 98 con la expulsión de Beckham o la revancha inglesa en 2002— arrastra una tensión magnética que paraliza los relojes.

¿Cómo llegan a esta instancia en 2026?

El camino ha sido una auténtica prueba de fuego para los vigentes campeones del mundo. La Scaloneta avanzó con paso perfecto en el Grupo J y en la fase de eliminación directa ha vivido al límite, imponiéndose en duelos de alta tensión frente a Cabo Verde (3-2) y Egipto (3-2), para luego sellar su boleto a semis venciendo 3-1 a Suiza en una prórroga extenuante.

Con nueve anotaciones en la fase final, el arsenal ofensivo liderado por Lionel Messi se muestra implacable. En la otra acera, Inglaterra ha construido su trayecto con base en el estoicismo y la resiliencia pura: líder invicto del Grupo L, dejó en el camino a la República Democrática del Congo (2-1), venció a México (3-2) y viene de sobrevivir de forma dramática ante Noruega (2-1) en el tiempo extra, gracias a un doblete salvador del prodigioso Jude Bellingham.

Las estrellas a seguir acaparan todas las portadas. Por Argentina, el infinito Messi y la solidez emocional de Enzo Fernández y Cuti Romero sostienen el andamiaje. Por Inglaterra, la dupla letal de Harry Kane y Jude Bellingham (ambos con seis dianas en el torneo) promete dinamitar cualquier muralla defensiva. Los pronósticos están divididos en un abrumador cincuenta por ciento para cada uno; los analistas auguran un partido largo, tenso y con altas probabilidades de resolverse en los pequeños detalles o desde los once pasos. Mientras tanto, en las calles de Atlanta, el ambiente es una caldera: los cánticos argentinos de «Soy incha de la Selección» chocan con el ensordecedor «It’s Coming Home» británico en una auténtica fiesta de pasión civilizada que anticipa noventa minutos de pura épica futbolera.

Francia vs España: Ajedrez de los soberanos europeos

La veteranía quirúrgica de Mbappé mide la frescura imponente de Lamine Yamal en Dallas.

El martes 14 de julio, el majestuoso Dallas Stadium albergará la primera de las semifinales: un duelo continental de altísima escuela entre Francia y España. Los enfrentamientos entre Les Bleus y La Roja están cincelados en el oro de la Eurocopa y las grandes citas mundiales. Desde aquella final de la Euro 84 ganada por Platini, pasando por los cuartos del 2000 donde Raúl falló el penal agónico, hasta el histórico dominio español en Sudáfrica y la Nations League reciente, sus duelos representan un tablero de ajedrez táctico donde los errores se pagan con la eliminación directa.

Francia arriba a esta semifinal exhibiendo la campaña más sólida y controlada del campeonato. Ganadores del Grupo I, pasaron por encima de Suecia con un rotundo 3-0 en los dieciseisavos de final, sometieron tácticamente a Paraguay (1-0) en octavos y fulminaron a la sorprendente escuadra de Marruecos por 2-0 en los cuartos de final. La escuadra comandada por Didier Deschamps es un bloque granítico e inteligente que sabe golpear en los momentos precisos. Por su parte, la España de Luis de la Fuente ha practicado un fútbol estético y dominante: tras adjudicarse el liderato del Grupo H, trituró 3-0 a Austria, doblegó 1-0 a Portugal en un clásico ibérico asfixiante y despachó con autoridad 2-1 a Bélgica en los cuartos de final. Con solo un gol concedido en sus tres partidos de eliminación directa, el equilibrio defensivo y la fluidez de su mediocampo la colocan en una posición envidiable.

El foco del partido se reduce a un duelo generacional electrizante: Kylian Mbappé contra Lamine Yamal. Mbappé, el capitán galo, comanda la tabla por la Bota de Oro con la impresionante cifra de ocho goles y tres asistencias, erigiéndose como el atacante más letal de la tierra. Del otro lado se levanta el desparpajo, la magia y la insolencia juvenil de Lamine Yamal, quien con sus regates indescifrables y su madurez prematura ha cargado con el peso creativo de La Roja. Los pronósticos le otorgan una ligerísima ventaja al bloque francés debido a su mayor experiencia en escenarios de máxima presión, pero la dinámica colectiva de los españoles promete neutralizar el favoritismo galo. Se viene un choque de estilos fascinante: el vértigo y la pegada imperial contra la posesión quirúrgica y el talento desbordante.

El balón en su máxima pureza

Que la gloria se defina por la magia de los botines y no por el capricho de un silbato.

La mesa está servida. El planeta entero se detendrá durante dos tardes consecutivas para contemplar la antesala de la gran final del 19 de julio en East Rutherford. Las expectativas que rodean estos compromisos son astronómicas, proporcionales a las camisetas que se plantan en el terreno de juego. Como amantes del fútbol, el deseo unánime que inunda las redacciones, las tribunas y los hogares es el de presenciar juegos limpios y transparentes. Queremos que la épica se escriba con trazos de buen fútbol, que las pizarras tácticas y la genialidad individual sean los únicos argumentos válidos sobre el césped.

El mayor anhelo de este cierre de torneo es que los verdaderos y únicos protagonistas sean los futbolistas. Que el silbatazo final nos deje hablando de la pincelada de Messi, de la explosividad de Mbappé, del temple de Bellingham o del quiebro fantástico de Yamal. Que las inevitables polémicas arbitrales queden desterradas y no empañen una Copa del Mundo que ha sido ejemplar en entrega y nivel deportivo. El fútbol nos debe dos partidos limpios, intensos y memorables. Que ruede el balón y que gane, única y exclusivamente, el mejor en la cancha.

La antesala de la gloria

El camino hacia la gran final del 19 de julio en East Rutherford vive sus horas más definitivas. Las cuatro mejores potencias del planeta se citan en dos escenarios imponentes de los Estados Unidos para definir a los dueños del Olimpo futbolístico. Prepárate, agenda las horas y vive la máxima fiesta del balompié:

Encuentro Sede Fecha y Hora Francia vs. España Dallas Stadium (Arlington, Texas) Martes 14 de julio 13:00 (CDMX) / 15:00 (EDT) Argentina vs. Inglaterra Atlanta Stadium (Atlanta, Georgia) Miércoles 15 de julio 13:00 (CDMX) / 15:00 (EDT)

Ambos estadios techados garantizan un clima controlado y perfecto para el espectáculo, con aforos que superarán los 70,000 espectadores, asegurando un marco ensordecedor y colorido en las tribunas.