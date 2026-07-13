Inglaterra se corona en un torneo judicial épico

¡Apoteosis en la cancha de «El Calacas»!

Crónica de Pasión, Goles y Jurisprudencia bajo la Batuta de la Magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez

En el marco del magno evento ecuménico inspirado en la fiesta mundialista de Norteamérica 2026, el asfalto y el indómito césped del Deportivo “El Calacas”, en la combativa alcaldía Iztacalco, se transformaron en el epicentro absoluto de una pasión desbordante que hizo vibrar las estructuras de la ley.

Los códigos civiles, las solemnes audiencias y las frías jurisprudencias quedaron aparcados en las oficinas para dar paso a las camisetas sudadas, las gargantas desgarradas por el grito sagrado de gol y una final de antología que revivió las más grandes rivalidades de la historia universal.

En el terreno de juego, la escuadra representativa de Inglaterra, emulando la mística heroica de los mismísimos inventores del fútbol moderno, selló una hazaña colosal e inolvidable. Con un estruendoso y categórico marcador de 8 goles a 4, los de la rosa doblegaron a una férrea, disciplinada y dignísima escuadra de Alemania que jamás bajó los brazos. Lo que se vivió en aquella cancha ardiente no fue un simple juego de fin de semana; fue una auténtica

coreografía de pundonor futbolero, donde cada barrida a ras de pasto, cada remate con el alma y cada atajada monumental reflejaron el valor intrínseco de este bendito deporte: la capacidad de hermanar voluntades, templar el carácter de hierro y desatar una locura colectiva inapelable.

Ver correr a quienes habitualmente sopesan la justicia con la rigurosa solemnidad del cargo fue un espectáculo de vibrante humanidad y garra. Ambas alineaciones estuvieron plagadas de figuras de altísima relevancia dentro de la estructura jurídica del país. En la trinchera del combate, manejando los hilos del medio campo con la misma precisión quirúrgica con la que se desahogan las pruebas en una apelación, destacaron los magistrados José Gómez González, Lázaro Tenorio Godínez y Ricardo Poo. A su lado, derrochando un despliegue atlético inagotable, se batió el cuerpo de jueces integrado por Fernando Ariel Tenorio, Edgar Enrique Vasconcelos, Gerardo Ramírez, Hilario Guevara Juárez, Erick Prado, Enrique Durán, Miguel Ángel Robles, Mirsha Rodrigo Carmona León, Alex Hernández y Holbin Pérez López, demostrando que bajo la toga late un corazón de guerreros del balompié.

Esta gesta heroica tuvo como gran faro y motor a una de las mentes más brillantes de la institución y poseedora de una intachable e impecable trayectoria de más de 37 años en la magistratura: la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX), Rosalba Guerrero Rodríguez. Con los ojos encendidos de

emoción y contagiando su orgullo por este proyecto ecuménico, la magistrada —cuya afición apasionada por el Cruz Azul le ha dotado de un entendimiento profundo sobre la resiliencia y la fe inquebrantable en el deporte— expresó su profunda satisfacción por el saldo blanco y la inmensa alegría de la comunidad. La magistrada destacó con firmeza y

determinación que concibió y creó este torneo con el firme propósito de fomentar la salud integral, el bienestar y el deporte de manera prioritaria en los magistrados y jueces de la institución.

Su visión estratégica, coordinada junto al Director Técnico del Torneo, Roberto Carlos Zetina, no se detiene aquí: ya vislumbra un futuro imponente, proyectando trasladar la copa en 2027 al mismísimo Estadio Ciudad de México o a la majestuosa plaza de Querétaro.

NÓMINA DE ORO: LOS GLORIOSOS CAMPEONES DE INGLATERRA 1.Víctor Hugo Cavita Gomorra Marco Antonio Cavita Gomorra Luis Manuel Martínez Caballero Juan Osvaldo Lara Campos Omar Martínez Ríos Alejandro Hernández Tecuitl (Juez) Holbin G. Pérez Palma (Juez) Eric Martínez Prado (Juez) Enrique de Jesús Durán Sánchez (Juez) Mirsha Rodrigo León (Magistrado Federal) Miguel Ángel Robles (Juez en retiro) Kevin Manuel Gutiérrez José Carlos Robles Abascal Diego Armando Ramírez Rivera