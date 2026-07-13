Las juventudes, en el centro de los desafíos demográficos del siglo XXI

Especialista de la UAEMéx afirma que garantizar educación, salud y empleo para este sector es indispensable para el desarrollo sostenible

Toluca, Méx.- Cada cambio en la composición de la población transforma la forma en que una sociedad demanda educación, servicios de salud, vivienda, empleo o acceso al agua. Comprender esa dinámica es fundamental para anticipar los desafíos del desarrollo y diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades presentes y futuras, afirmó el director de la revista Papeles de Población e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Juan Gabino González Becerril, en el marco del Día Mundial de la Población, que se conmemora cada 11 de julio.

El especialista explicó que esta fecha, establecida por las Naciones Unidas en 1990, busca sensibilizar a la sociedad sobre los principales retos demográficos a nivel mundial. En 2026, añadió, el llamado cobra especial relevancia al centrar la atención en las juventudes, un sector que aún enfrenta rezagos en educación, salud, empleo y bienestar, aspectos estrechamente vinculados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Señaló que México y, particularmente, el Estado de México viven una profunda transición demográfica caracterizada por procesos simultáneos de concentración de la población y despoblamiento. Entre los factores que impulsan estos cambios destacan la migración, la disminución de la fecundidad y el acelerado envejecimiento poblacional, fenómenos que modifican la estructura social y plantean nuevos retos para el desarrollo.

Estas transformaciones, explicó González Becerril, incrementan la presión sobre servicios esenciales como el abastecimiento de agua, la vivienda, la educación, la salud y la alimentación, al tiempo que profundizan las desigualdades sociales y territoriales. Por ello, consideró indispensable actualizar las políticas públicas en materia de población para responder con mayor eficacia a las nuevas realidades demográficas.

En este contexto, subrayó que la información estadística y los censos confiables constituyen herramientas estratégicas para anticipar escenarios, identificar necesidades y formular políticas públicas sustentadas en evidencia. Contar con diagnósticos precisos, dijo, permite atender oportunamente problemáticas relacionadas con el envejecimiento, la migración, la salud, la educación y la sustentabilidad.

Respecto al papel de la UAEMéx, el investigador destacó que la institución se ha consolidado como un referente nacional en investigación demográfica mediante el desarrollo de estudios sobre migración, envejecimiento, población indígena, fecundidad, género, medio ambiente y crisis hídrica. Asimismo, mantiene una estrecha vinculación con organismos especializados para generar conocimiento que contribuya a la toma de decisiones en materia de desarrollo poblacional.

Añadió que, a través del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP), la Autónoma mexiquense impulsa la formación de nuevas generaciones de investigadores mediante programas como el Semillero de la Investigación, donde estudiantes realizan servicio social, participan en proyectos científicos y fortalecen sus capacidades para analizar los principales desafíos demográficos del Estado de México y del país.