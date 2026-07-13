Dirección de Cultura Física ganó el Mundialito Universitario de Futbol Rápido

Toluca, Méx.– La Dirección de Cultura Física de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se proclamó campeona de la rama femenil del Mundialito Universitario de Futbol Rápido 2026, al imponerse con autoridad por marcador de 8-1 al representativo de la Facultad de Química, en la gran final disputada en la Unidad Deportiva «Lic. Adolfo López Mateos».

Desde el silbatazo inicial, el conjunto de Cultura Física mostró superioridad en todas sus líneas, dominando las acciones del encuentro y concretando una contundente victoria que le permitió levantar el trofeo de campeón. Por su parte, la Facultad de Química cerró una destacada participación al quedarse con el subcampeonato.

Además del reconocimiento a los equipos finalistas, durante la ceremonia de premiación se distinguió a la Facultad de Química por obtener el primer lugar en el concurso de la mejor porra, gracias al entusiasmo y apoyo brindado durante toda la competencia.

En esta edición del Mundialito Universitario de Futbol Rápido participaron 112 jugadoras, distribuidas en ocho equipos: Contingente Universitario, Facultad de Contaduría y Administración, Dirección de Cultura Física, Facultad de Química, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Plantel «Lic. Adolfo López Mateos» de la Escuela Preparatoria, Dirección de Recursos Financieros y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

La ceremonia de premiación fue encabezada por la directora de Cultura Física, María Fernanda Villegas Rodríguez, acompañada por el secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, así como por el integrante del comité organizador, Manuel Garduño.

Con este tipo de competencias, la Universidad Autónoma del Estado de México fortalece la práctica deportiva, promueve estilos de vida saludables y fomenta la integración, el trabajo en equipo y la sana convivencia entre las y los integrantes de la comunidad universitaria.