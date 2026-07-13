CSP llama a partidos y sociedad a la unidad en defensa de migrantes

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Por primera vez en su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó en su mañanera de ayer al Senado y Cámara de Diputados y a todos los partidos y sociedad a la unidad nacional en defensa de migrantes y ante los asesinatos cometidos por agentes de Migración de EU.

“Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos”, dijo.

El llamado lo hizo a consecuencia de un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la muerte de 17 mexicanos, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia del ICE y tres durante operativos migratorios.

Sheinbaum Pardo dijo que su Cancillería presentará de inmediato denuncias en EU, por las evidentes violaciones a derechos humanos cometidas contra mexicanos en territorio estadounidense y recordó al caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió durante un operativo del ICE en Houston, Texas.

Asimismo, reveló que el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, llamó telefónicamente al embajador de Estados Unidos en México para informarle sobre las acciones legales que emprenderá el gobierno mexicano a lo que el diplomático indicó estará pendiente de esas denuncias.

“Desde mi perspectiva no es solamente un asunto del gobierno de México, aunque tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, si no es un asunto de todas y de todos los mexicanos”, afirmó la mandataria.

Reacciones

Mientras Morena, PT, Verde y MC le dieron todo su respaldo, recelosos PAN y PRI condicionaron su apoyo a la fijación de una política en favor de migrantes más coherente y de largo plazo, no circunstancial.

Cuadros del PAN consideraron que el gobierno de la 4T pide el apoyo de la oposición hasta ahora que se enfrenta ante la muerte de 17 migrantes mexicanos que se encontraban en custodia o a consecuencia de operativos de ICE.

“Nuestra solidaridad para nuestras hermanas y hermanos paisanos es total. O sea, mucho más allá de que la convoque la Presidenta o no, no gira en torno a esa solidaridad a la Presidenta, gira en torno a ellos”, dijo la dirigencia de Acción Nacional.

Y consideró un tanto esquizofrénico “el hecho de que la Presidenta se la pase ofendiendo, insultando, denostando y sobajando a la oposición… y ahora se le ocurra convocar a la unidad».

En este contexto, los diputados federales del PT convocaron:

“… a los organismos internacionales competentes, entre ellos el sistema de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las instancias encargadas de la protección de los derechos humanos a dar puntual seguimiento a estos acontecimientos, promover investigaciones independientes y velar porque prevalezcan la dignidad humana, el debido proceso y el derecho a la vida de todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria.

“Hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los Estados Unidos para que se conduzcan con absoluto apego al derecho internacional… ninguna política migratoria puede justificar el uso excesivo de la fuerza, la negligencia institucional o condiciones de detención que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas”, indicaron.

La dirigencia de Morena pidió a todas las fuerzas políticas a sumarse al llamado presidencial para la protección de nuestros connacionales.

Kenia: informe rápido y claro

Acompañada por los diputados Diana Gutiérrez, Julia Jiménez, Greycy Durán y Nadia Navarro y por el diputado Marco de la Mora, del PAN, PT, PRI y Partido Verde, la presidenta de la cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, visitó Japón e Italia.

Este recorrido se realizó a dos países presididos por mujeres: Giorgia Meloni, en Italia, y Sanae Takaichi primera ministra de Japón (ambos países con una fuerte y profunda tradición machista).

En este viaje parlamentario se realizaron en total 19 reuniones y actividades sustantivas: 12 en Japón y 7 en Italia, con autoridades legislativas y gubernamentales, inversionistas, Ceo’s de grandes empresas, organismos empresariales, autoridades locales y representantes de la comunidad mexicana.

La presidenta de los diputados mexicanos destacó que las mujeres representan el 14.6% de la Cámara de Representantes de Japón y el 32.8% de la Cámara de Diputados de Italia. Por ello, el diálogo destacó sobre la participación de las mujeres en los espacios de decisión, un proceso que en los tres países continúa en desarrollo.

Al detallar ayer esta gira internacional a la prensa, Kenia agradeció al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; a Melba Pría Olavarrieta, embajadora de México en Japón; a Genaro Lozano, embajador de México en Italia; a Kozo Honsei, embajador de Japón en México, y a Alessandro Modiano embajador de Italia en México por su acompañamiento y apoyo para concretar los encuentros realizados.

La visita a Japón, aclaró la diputada López Rabadán, fue por invitación de la Dieta Nacional (órgano legislativo equivalente al Congreso de la Unión en México), por lo que los anfitriones cubrieron los gastos de hospedaje, traslados internos y alimentación de los diputados mexicanos. Todo esto será informado puntual y detalladamente en la Plataforma Nacional de Transparencia y al Pleno de los Diputados.

En Roma, visitó al Senado y a la Cámara de Diputados donde conversó sobre democracia, Estado de derecho, seguridad, la relación entre México y la Unión Europea, la participación política de las mujeres y la necesidad de una comunicación permanente; luego hubo encuentro con Camexital, Cámara de Comercio de México en Italia, que vincula a empresas, inversionistas e instituciones de ambos países, ya que Italia tiene inversiones importantes en México en sectores automotriz, maquinaria, energía, agroindustria, infraestructura, diseño, economía circular y gestión del agua, mediante empresas como Pirelli, Ferrero y Enel Green Power, entre otras.

Las relaciones económicas con Japón e Italia se traducen, concluyó, en fuertes inversiones, cadenas productivas y empleos para las y los mexicanos. Dijo: “desde el Poder Legislativo, nos corresponde contribuir a que México cuente con un marco jurídico estable, instituciones sólidas, Estado de derecho y reglas claras”.

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