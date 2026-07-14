El PT, en riesgo de perder su registro en Edomex debido a problemas internos

Imposición de candidaturas

Toluca, Méx.- El Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México enfrenta el riesgo de perder su registro en la entidad mexiquense debido a los conflictos internos que buscan imponer candidaturas a cargos de elección popular.

Afirmaron lo anterior analistas políticos en voz del politólogo Alexis Garcia, luego de señalar que «el 27 si quiere sobrevivir, tendrá que alcanzar el 3% de la votación válida emitida en los comicios que indispensable exigido por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para mantener el financiamiento público y los derechos partidistas de carácter estatal».

Coincidieron que el riesgo para este partido se sustenta en factores clave que son la dependencia de alianzas. Al competir frecuentemente bajo la figura de coaliciones o candidaturas comunes junto a partidos mayoritarios como Morena, el voto ciudadano suele concentrarse en la fuerza principal, dejando al PT con porcentajes de sufragios individuales muy cercanos al límite de la supervivencia.

Recordaron que históricamente, las elecciones intermedias (como el proceso rumbo a la renovación del Congreso en 2027) registran una menor participación lo que convierte estas contiendas en procesos «de vida o muerte» para su estructura.

Finalmente, aseguraron que «si bien el partido mantendría su registro nacional, en el Estado de México estaría en riesgo de perder su registro debido a lis problemas internos», concluyeron.