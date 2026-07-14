Ningún interés personal por encima del proyecto de nación

Dice la dirigente de Morena-Edomex

Valle de México.- A unas semanas de que se emitan las convocatorias para el proceso interno de Morena, somos muy claros al informar que no se tolerarán acciones que pudieran violentar la normatividad legal en los estatutos partidistas.

Aseguró lo anterior, Luz María Hernández Bermúdez, presidenta de ese instituto político en la entidad mexiquense, luego de destacar qué no son tiempos para buscar ventajas.

“Ningún interés personal está por encima del proyecto de nación» e hizo un llamado al trabajo, la unidad y a ocuparse de los encargos públicos quienes en estos momentos los tienen, dijo.

Luz María Hernández destacó que «nos queda claro que ante la cercanía del proceso electoral, la oposición tratará de atacar por cada rincón que pueda, pero el pueblo ya no es tonto, está lo suficientemente politizado para darse cuenta que el conservadurismo intenta recuperar privilegios a base de mentiras o ataques infundados».

Finalmente, puntualizó que «el pueblo sabe que tanto la maestra Delfina Gómez, como la presidenta Claudia Sheinbaum trabajan para atraer desarrollo y beneficios a quien siempre estuvo olvidado por los gobiernos de derecha y el caso concreto es el avance que se está presentando con el Plan Oriente’, aseguró la dirigente estatal.