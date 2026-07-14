A la baja, índices delictivos en municipios mexiquenses

Implementación del Mando Unificado Oriente

Por Arturo Baena

Valle de México. Diversos sectores de la sociedad, sobre todo el empresarial, han reconocido los esfuerzos en materia de seguridad para bajar los índices delictivos en municipios conurbados a la Ciudad de México como son Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan, entre otros.

Los municipios registran una baja generalizada en los índices delictivos, impulsada principalmente por la implementación del Mando Unificado Oriente y las Mesas de Paz en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y el robo de vehículos, muestran decrementos significativos superiores al 30%. Según reportes, la reducción por municipios se debe a la estrategia del Mando Unificado Oriente, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Se informó que dicha estrategia ha arrojado avances en un año de operación en 15 demarcaciones prioritarias incluyendo Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco y Texcoco, pero resaltan bajas significativas Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla y Huixquilucan.

Sobre el particular, el presidente municipal de Naucalpan, ha reiterado su compromiso de redoblar esfuerzos y mantener una lucha constante contra la delincuencia.