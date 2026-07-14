Instalan parquímetros en la Zona Azul y Ciudad Satélite

Naucalpan, Méx.- Isaac Montoya, presidente municipal de este municipio, puso orden en la Zona Azul y Ciudad Satélite con la instalación de parquímetros. Las calles de ambas zonas comerciales lucen con espacios para los automovilistas y libres de la mafia de los “viene-viene”, que simplemente se apoderaban de los lugares para lucrar con ellos. En la Zona Azul, comerciantes establecidos reconocen la acción de gobierno de Isaac Montoya para liberar los espacios públicos.