Brenda Nohemí Guzmán Chávez perfila una agenda de territorio para el distrito 30

Compromiso, ciencia y humanismo

Con una visión multidisciplinaria, la militante de Morena se va a lanzar por una precandidatura a la diputación del distrito 30 en 2027.

Apuesta por resolver las problemáticas de seguridad, ordenamiento urbano y vivienda en Coyoacán e Iztapalapa de cara al proceso electoral.

El escenario político rumbo al año 2027 comienza a delinear perfiles marcados por una profunda preparación académica y una sólida vocación de servicio directo. En el Distrito 30 de la Ciudad de México, que abarca una parte estratégica de la zona de Los Culhuacanes en la alcaldía Coyoacán y una sección de la alcaldía Iztapalapa, emerge la figura de Brenda Nohemí Guzmán Chávez. A sus 31 años de edad, casada y madre de familia, Guzmán Chávez conjuga una identidad profesional diversa: es Médica Veterinaria Zootecnista por vocación y cuenta con estudios complementarios en Letras Latinoamericanas, una combinación que le otorga un enfoque integral cimentado en el rigor del pensamiento científico y en una profunda sensibilidad social de corte humanista.

En entrevista, la afiliada al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que su incursión en la esfera pública no es un hecho fortuito ni improvisado, y es que cuenta que, desde su juventud temprana, al momento de decidir su desarrollo profesional, contempló las ciencias políticas como una de sus opciones prioritarias, un interés alimentado por una dinámica familiar estrechamente vinculada al debate público y la docencia. Su padrastro, médico veterinario y académico de profesión, inculcó en ella la pasión por el conocimiento y la enseñanza, mientras que sus padres se mantuvieron constantemente cercanos al entorno político. Esta formación le permitió recorrer diversos institutos y foros políticos no con el simple afán de una militancia ciega, sino con el firme propósito de informarse, analizar críticamente la realidad y comprender los mecanismos que rigen la vida civil desde la perspectiva de la base ciudadana.

Una Vocación Forjada en el Conocimiento y la Sensibilidad Social

La trayectoria de Brenda Nohemí Guzmán Chávez se caracteriza por una constante evolución interpretativa de las carencias comunitarias. El haber transitado por las aulas universitarias, sumado a su ejercicio profesional y la posterior experiencia de la maternidad, modificó sustancialmente su mirada frente a las demandas colectivas. Para la profesionista, la política dejó de ser una teoría observable para convertirse en una responsabilidad directa e inmediata hacia el entorno donde crece su familia y donde cohabitan miles de ciudadanos. Su labor constante en la administración de un despacho jurídico, enfocado primordialmente en brindar asesorías gratuitas orientadas a la defensa y ejercicio pleno de los derechos humanos, le ha permitido palpar de manera fidedigna las problemáticas institucionales y jurídicas que enfrentan las personas que carecen de recursos para costear una representación privada.

“No es lo mismo observar las carencias de una comunidad desde la barrera de la teoría que vivirlas activamente como ciudadana, profesionista y madre de familia”, ha manifestado Guzmán Chávez en entrevista. Asegura que esta inmersión en la cotidianidad de su entorno la ha impulsado a rechazar la política de escritorio, decidiendo de manera firme que cualquier aspiración de representación debe construirse estrictamente a partir del recorrido a pie por las calles del territorio, escuchando de manera directa las demandas de la población antes de pretender formular propuestas legislativas o acciones de gestión pública.

Caminar el Territorio: Diagnóstico Real del Distrito 30

A través de recorridos permanentes y de un diálogo abierto con los habitantes del Distrito 30, Guzmán Chávez refiere que ha estructurado un diagnóstico pormenorizado sobre las deficiencias que aquejan tanto a la zona de Los Culhuacanes como a la franja colindante con Iztapalapa. Entre las demandas más reiteradas por los vecinos se encuentran fallas estructurales evidentes: insuficiencia en la infraestructura urbana básica, deficiencias notables en el alumbrado público, problemas crónicos de desabasto y distribución de agua potable, y zonas con un marcado índice de desatención gubernamental que ha facilitado la apropiación indebida e irregular de predios y terrenos comunitarios.

“Una campaña política o una agenda de gestión parlamentaria no requiere de grandes producciones costosas ni de derroches de recursos. Hoy en día, la tecnología y las aplicaciones nos permiten editar, difundir y trabajar de manera austera y eficiente. El verdadero valor radica en estar presente en las calles, porque las bardas pintadas no votan ni tienen necesidades; la gente sí”, aseveró.

Aunado a estas deficiencias de infraestructura, la precandidata identifica problemas sanitarios críticos que impactan de forma directa en la salud pública local. En la temporada de lluvias, la falta de desazolve oportuno en la red de drenaje provoca inundaciones constantes que derivan en severas plagas de fauna nociva, afectando la higiene y estabilidad de los hogares. Guzmán Chávez comparte una experiencia personal para ilustrar la gravedad del asunto, relatando cómo su propio hijo sufrió complicaciones de salud debido a las plagas generadas por las omisiones en el mantenimiento urbano del distrito. Ante este panorama, sostiene que es imperativo implementar programas urgentes y constantes de fumigación y desazolve gestionados de manera eficaz, atacando el problema no como un inconveniente estético, sino como una crisis sanitaria que vulnera prioritariamente al sector infantil y a los adultos mayores de la zona.

Seguridad y Vivienda Digna: Ejes Centrales de la Propuesta

Para Brenda Nohemí Guzmán Chávez, la columna vertebral de cualquier propuesta de transformación de largo alcance debe asentarse sobre dos pilares fundamentales e irrenunciables: la restitución de la seguridad pública y el acceso efectivo a una vivienda digna. En el rubro de la seguridad, la militante de Morena establece de forma tajante que no es posible concebir el desarrollo comunitario si los padres y madres de familia acuden a sus jornadas laborales con la zozobra constante de no saber si retornarán a salvo o si sus hijos se encuentran protegidos dentro de sus propios hogares. Su enfoque sitúa a la familia como el núcleo central de la sociedad, por lo que su primera iniciativa estará orientada a pacificar el entorno local, incrementar la presencia de patrullajes eficientes y optimizar los sistemas tecnológicos de vigilancia comunitaria, facilitando entornos seguros que propicien la paz social.

Por otra parte, asegura que la problemática habitacional ocupa un lugar preponderante en su agenda debido a los fenómenos socioeconómicos recientes que golpean con especial dureza al sur de la Ciudad de México. Guzmán Chávez advierte sobre el crecimiento desmedido e injustificado en los costos de los arrendamientos residenciales en la alcaldía Coyoacán, una situación que se ha visto agudizada y acelerada por la proximidad de eventos internacionales como la próxima justa mundialista de fútbol. Esta especulación inmobiliaria y el cobro excesivo de rentas —muchas de ellas no reguladas ni declaradas ante las autoridades fiscales correspondientes— ha provocado un desplazamiento forzado de la población nativa, particularmente de los jóvenes, hacia la zona oriente de la urbe y el Estado de México en búsqueda de alternativas económicas accesibles.

Este desplazamiento, explica con preocupación la precandidata, “deteriora gravemente la calidad de vida de las familias trabajadoras, las cuales se ven obligadas a invertir cantidades exorbitantes de tiempo y dinero en traslados diarios hacia sus centros de empleo”. Ante esto, Guzmán Chávez plantea: “Se deben impulsar reformas legislativas sustanciales encaminadas a flexibilizar y ampliar la cobertura de los programas habitacionales operados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI)”. Su propuesta busca simplificar las normativas y eliminar las trabas burocráticas excesivas que impiden a los jóvenes trabajadores con empleos recientes acceder a créditos de vivienda digna, promoviendo construcciones planificadas y accesibles que les permitan fincar un patrimonio propio sin ser expulsados de sus comunidades de origen.

Transparencia Absoluta y Rendición de Cuentas

Un aspecto en el que Guzmán Chávez enfatiza con rigor ético es el manejo pulcro de los recursos públicos. Bajo la premisa popular de “cuentas claras, amistades largas”, la aspirante sostiene de forma categórica: “La transparencia no debe ser un discurso de campaña, sino una práctica administrativa inquebrantable. Todo recurso asignado al gasto de campaña o de gestión debe estar plenamente justificado y apegado a la legalidad; desde la adquisición de un bolígrafo hasta los insumos más complejos deben ser facturados, fiscalizados y puestos a disposición de la ciudadanía para su consulta pública, respetando escrupulosamente los topes y lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE)”, comentó.

Asimismo, rechaza de manera contundente el uso de los fondos públicos para el beneficio o promoción personal, insistiendo en que “el presupuesto debe traducirse íntegramente en obras de mitigación y gestión directa en beneficio del distrito”. Así, su compromiso radica en implementar mecanismos digitales e interactivos de rendición de cuentas que permitan a los vecinos conocer en qué se gasta cada peso del presupuesto. Además, manifiesta una postura de apertura y flexibilidad ideológica al señalar que, más allá de mantener una disciplina partidista, su prioridad absoluta será la funcionalidad de las leyes en beneficio de los gobernados: “Si una iniciativa no resulta funcional para la ciudadanía o requiere ajustes técnicos, debemos tener la madurez política de evaluarla, modificarla o declinarla escuchando el sentir de los vecinos”, enfatiza con firmeza.

Inspiración y Futuro: Una Nueva Forma de Hacer Política

Al abordar sus referentes políticos y los liderazgos que inspiran su mística de trabajo, Brenda Nohemí Guzmán Chávez resalta con profunda admiración la figura de la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Desde su perspectiva, la mandataria nacional representa un hito histórico de alcances profundos, “no solo por consolidarse como la primera mujer en asumir la jefatura del Estado mexicano, sino por poseer un perfil científico y académico riguroso que proviene de la lucha social estudiantil genuina”, destacó. Esta trayectoria, apunta Guzmán Chávez, “dota a las mujeres de una certeza histórica innegable, demostrando que es plenamente factible acceder a los espacios de alta toma de decisiones manteniendo los principios ideológicos intactos y un método de gobierno basado en la planeación y el humanismo”.

De igual manera, reconoce como su principal motor de apoyo y referente ético cercano a su esposo, Noé Abarca Mendieta, quien posee una trayectoria destacada dentro de los movimientos estudiantiles de izquierda, caracterizándose por una defensa férrea y apasionada de los derechos sociales y educativos. El respaldo incondicional de su cónyuge ha sido fundamental para consolidar este proyecto político, compartiendo una visión equitativa del hogar y una convicción conjunta sobre la necesidad de incidir positivamente en la esfera comunitaria.

Finalmente, Brenda Nohemí Guzmán Chávez extiende una invitación abierta, sincera y seria a todos los habitantes del Distrito 30 de Coyoacán e Iztapalapa y asegura que su llamado no apela al voto corporativo ni al dogmatismo, sino a la oportunidad del conocimiento mutuo. Solicita a las y los vecinos que le permitan presentarse de frente, que conozcan su perfil profesional y sus valores familiares y, sobre todo, que le otorguen la oportunidad de escucharlos activamente en cada una de sus calles. Asume esta encomienda con la responsabilidad inherente a su encargo, concibiendo la diputación no como un privilegio de poder, sino como un mandato de representación directa enfocado en dotar a los habitantes de una vida digna, justa y verdaderamente segura.

Semblanza y Perfil Profesional Brenda Nohemí Guzmán Chávez tiene 31 años de edad, está casada y es madre de familia. Cuenta con una formación académica multidisciplinaria como Médica Veterinaria Zootecnista y estudios en Letras Latinoamericanas. Ha coordinado campañas políticas y coadyuvado activamente en la administración de un despacho jurídico, espacio desde el cual ha brindado asesorías legales de carácter gratuito a la ciudadanía, promoviendo la defensa de sus derechos y la gestión social de proximidad.

Cobertura del Distrito 30 El Distrito 30 local de la Ciudad de México representa una de las demarcaciones de alta relevancia y complejidad urbana dentro de la metrópoli. Geográficamente, abarca una porción fundamental y de gran tradición histórica dentro de la zona de Los Culhuacanes, perteneciente a la alcaldía Coyoacán, incorporando asimismo una franja habitacional de la alcaldía Iztapalapa. Esta conformación demanda una agenda legislativa enfocada en el ordenamiento inmobiliario, la seguridad pública comunitaria y la optimización de los servicios básicos.