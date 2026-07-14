Delfina Gómez y gobierno federal revisan los avances de 121 acciones

A un año del Plan Integral de la Zona Oriente

Reconoce la gobernadora del Edomex a la Presidenta por este proyecto que pretende saldar una deuda histórica en la región

Ciudad de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez sostuvo una reunión con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación e integrantes del Gabinete del Gobierno de México para revisar los avances del Plan Integral de la Zona Oriente en el Estado de México a un año de su implementación. Este proyecto contempla 121 acciones transversales en 10 municipios mexiquenses en beneficio de más de 10 millones de habitantes.

“Este lunes sostuve una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, e integrantes de los Gabinetes del Gobierno de México y del Gobierno del Edomex, y con Presidentas y Presidentes Municipales para revisar los avances en la implementación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, a un año de su puesta en marcha”.

“Con el humanismo y el amor al Pueblo que caracterizan a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy estamos avanzando en saldar una deuda histórica con las y los mexiquenses de la Zona Oriente”, compartió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Estuvieron presentes Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México; Zoé Robledo, Director General del IMSS, integrantes del Gabinete del Estado de México; así como las y los presidentes municipales de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.