Cierres en la línea I del Mexicable por mantenimiento

Toma precauciones!

Ecatepec, México.- Con la finalidad de mantener un servicio seguro, eficiente y de calidad, el Gobierno del Estado de México realizará mantenimiento preventivo de la Línea I o Roja del Sistema de Transporte Mexicable en Ecatepec, planificado en dos etapas que comprende del 18 de julio al 2 de agosto de 2026, por lo que exhorta a las y los usuarios a tomar las previsiones necesarias acorde al calendario de ejecución de los trabajos.

Las labores se llevan a cabo de manera rutinaria cada año y la primera etapa está programada del 18 al 25 de julio en el bucle “A”, por lo que se suspenderá el servicio en las estaciones 1 “Santa Clara”; 2 “Hank González”; 3 “Fátima” y 4-A “Tablas del Pozo”.

La segunda será en el bucle “B” del 26 de julio al 2 de agosto, y se cerrarán las estaciones 4-B “Tablas del Pozo”; 5 “Los Bordos”; 6 “Deportivo” y 7 “La Cañada”.

Los trabajos consistirán en el acortamiento del cable portador-tractor del bucle “B”; pruebas de impulso y aislamiento de los motores principales, mantenimiento de los sistemas hidráulicos; así como la revisión de los sistemas de frenado a los motores de emergencia y rescate; la inspección a las estructuras metálicas, pilones, rodillo y dispositivos de seguridad.

Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), informó que durante este periodo, personal técnico especializado realizará una inspección integral de todas las estaciones del Mexicable y dará mantenimiento preventivo a los principales componentes del sistema, como lo establece la norma especializada en sistemas de transporte por cable, con el fin de mantener en óptimas condiciones el sistema operativo y garantizar la seguridad de las personas usuarias.

Destacó que, a casi 10 años del inicio de operaciones, en la Línea I o Roja del Mexicable no se han registrado incidentes de ninguna índole, lo que brinda mayor confiabilidad y seguridad a quienes utilizan este transporte en Ecatepec.

La titular de SITRAMyTEM, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de México por ofrecer un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente, en beneficio de las familias mexiquenses y agradeció la comprensión de los usuarios por la interrupción provisional de este servicio.