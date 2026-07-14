Los homicidios dolosos disminuyen 48%; 41 casos menos cada día: Sheinbaum

A un año y 9 meses de la nueva administración

Es una estrategia que está dando resultados y el objetivo es seguir reduciendo robos y extorsión, puntualiza la Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que a un año y nueve meses del inicio de su gobierno, los homicidios dolosos disminuyeron 48 por ciento, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, lo que representa 41 casos menos diariamente gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y Coordinación.

“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción en homicidio doloso es de 48 por ciento, eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy que más allá del número, representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026, frente a septiembre de 2024 y los delitos de alto impacto también muestran una reducción muy significativa”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Resaltó que del periodo de Vicente Fox a Felipe Calderón los homicidios aumentaron de 28 a 70 casos diarios; de Calderón a Enrique Peña Nieto de 70 a 100, mientras que con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción de 100 a 91.7 y en lo que va de su gobierno este delito ha disminuido su promedio diario a 49.7; por ello,puntualizó que el objetivo es continuar con acciones desde el Gabinete de Seguridad para la construcción de la paz y la seguridad a partir de la justicia.

“Es una estrategia que está dando resultados, y el objetivo es seguir disminuyendo homicidios, seguir disminuyendo robos, seguir disminuyendo extorsión y para eso se trabaja todos los días, ese es el mensaje a las y los mexicanos. Hay cero impunidad y trabajamos todos los días por el bien del pueblo de México”, agregó.

Asimismo, señaló que en el Gobierno de México no se protege a nadie, por ello, se actúa donde hay pruebas de que comete un delito, como ejemplo de esto, destacó que en lo que va de su administración se han detenido a 15 funcionarios provenientes de todos los partidos políticos.

El año 2026 es el más bajo desde 2015

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que al comparar el promedio diario de junio de cada año el del 2026 es el más bajo desde el 2015. Además, destacó que el primer semestre del 2026 se coloca como el más bajo desde el 2016 con un promedio de 49.7 homicidios dolosos diarios.

Señaló que, en el primer semestre del año, ocho entidades concentraron el 54 por ciento del total de casos de homicidios dolosos a nivel nacional: Guanajuato con 8.8 por ciento; Baja California con 8.1 por ciento; Chihuahua con 7.8 por ciento; Sinaloa con 7 por ciento; Estado de México con 5.9 por ciento; Guerrero con 5.6 por ciento; Morelos con 5.5 por ciento y Veracruz con 5 por ciento. Asimismo, al comparar el primer semestre del 2025 y el mismo periodo del 2026, se identificó que 29 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, destacando San Luis Potosí con -81.7 por ciento; Zacatecas con -61.8 por ciento, Quintana Roo con -60.1 por ciento, Nayarit con -59.1 por ciento; Guanajuato con -50.9 por ciento y Nuevo León con -50.6 por ciento.

Destacó que el promedio diario de delitos de alto impacto presentó una disminución del 32 por ciento, al pasar de 636.6 en octubre de 2024 a 430.1 en junio de 2026. Mientras que con datos preliminares, el impacto anual a nivel nacional de la reducción en estos delitos es de 53 por ciento al registrar 969.4 en 2018 a 452.7 en 2026, con datos hasta junio.

Detenidas, más de 59,500 personas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 a junio de 2026 fueron detenidas más de 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 31 mil armas de fuego y casi 500 toneladas de drogas, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo, además se desmantelaron 2 mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del 6 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, se han detenido a mil 674 extorsionadores.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad se han brindado un total de 7.3 millones de servicios y trámites, se han conformado mil 788 Comités de Jóvenes por la Transformación, se han realizado Ferias, Jornadas y Festivales por la Paz, con el Tianguis del Bienestar se han entregado 3 millones 403 mil 873 artículos de primera necesidad a 406 mil personas en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla. Mientras que, con Sí al Desarme, Sí a la Paz se han intercambiado de forma voluntaria 11 mil 684 armas de fuego y 12 mil 124 juguetes bélicos por opciones didácticas.

Minimizan negociación de gobernadora

A pesar de que Marina de Pilar Ávila, gobernadora morenista de Baja California, negoció para dar información a Estados Unidos, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que no se infiere delito y que no se compartieron temas sensibles.

«Primero, en los audios que se hicieron públicos el día de ayer no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no sólo las autoridades estatales y federales, se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad», comentó García Harfuch en conferencia mañanera.

«Aquí lo importante es, contestando a su pregunta, sobre la información sensible; eso sería una cosa muy distinta. Aquí, en el audio, lo que se escucha -y lo escuchamos todos- es cuando dice de qué pudiera ella dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué; o sea, no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible, porque -repito- esas mesas de seguridad estatales no son tan cerradas digamos. Entonces, en las mesas de seguridad, ¿qué se ve?, ¿qué es información que se pudiera compartir? Incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que hay en curso. Sería lo único que se pudiera compartir», añadió el Secretario.