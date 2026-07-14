Argentina e Inglaterra reescriben la historia en la antesala de la gloria

Entre la miopía de las redes sociales y su doble vara

Hoy se juega la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por Arturo Arellano

Estamos a las puertas del desenlace del torneo más grande, pasional e histórico que recuerde el fútbol moderno. Llegar a las semifinales de una Copa del Mundo es un privilegio reservado para aquellos que logran templar el alma bajo el fuego de la máxima presión. Sin embargo, el ruido mundano de la modernidad insiste en contaminar la grandeza de lo que ocurre en el césped. En las últimas semanas, las plataformas digitales y las redes sociales se han inundado de señalamientos absurdos que apuntan a un supuesto «beneficio» arbitral hacia la Selección Argentina.

Estas afirmaciones, carentes de cualquier rigurosidad analítica, no son más que el producto de opiniones sin fundamentos de aficionados de Tik Tok; aquellos entusiastas del algoritmo que descubren el fuera de juego cada cuatro años y consumen el deporte rey a través de clips de diez segundos.

La realidad del juego dista mucho de esas teorías conspirativas de sillón. El rigor arbitral, las decisiones milimétricas del VAR y las jugadas polémicas no han sido una exclusiva de los partidos de la Albiceleste; se han visto en prácticamente todos los encuentros de esta Copa del Mundo. La diferencia radica en el eco mediático. Cuando un error ocurre en otra latitud, pasa desapercibido; pero si se cruza en el camino de la actual campeona del mundo y del dorsal número 10, la caja de resonancia se vuelve ensordecedora. No se juzga la jugada, se juzga el imán absoluto que genera Lionel Messi.

Es imperativo hacer un llamado a disfrutar de esta recta final con tranquilidad, con absoluta objetividad y desterrando de una vez por todas esa doble vara con la que se mide a los astros del balón. A sus 39 años de edad, Messi continúa rompiendo récords, marcando diferencias en zonas donde otros se nublan y guiando a su país a base de genialidad pura, que es reconocida incluso, por sus rivales directos, que no se dejan nublar por la calentura del juego.

Ver a un deportista en plenitud intelectual y física a esa edad sobre el rectángulo verde debería ser un motivo unánime de admiración e inspiración global, y jamás un pretexto para la división, el encono o el resentimiento entre naciones. El fútbol nos devuelve la magia en dosis únicas, y gastar los últimos cartuchos de una leyenda en debates vacíos es el peor pecado que un verdadero futbolero puede cometer.

El aroma a historia de un clásico eterno

Cuando las camisetas de Argentina e Inglaterra coinciden en un pasillo de vestuarios, la atmósfera cambia. No es un partido más; es la reactivación de una mitología construida a base de genialidades, dramatismo, revanchas y un trasfondo que trasciende por completo los límites del balón.

Históricamente, los duelos oficiales y amistosos entre ambos combinados registran un total de 14 enfrentamientos oficiales reconocidos. En el balance numérico global, el conjunto de los Tres Leones ostenta una ventaja con 6 victorias, frente a 3 triunfos de la escuadra sudamericana y 5 empates.

Sin embargo, si se reduce el lente exclusivamente a los escenarios de la Copa del Mundo de la FIFA, la rivalidad adquiere tintes épicos a lo largo de 5 batallas previas:

Chile 1962 (Fase de Grupos): Inglaterra se impuso con autoridad por 3-1, marcando el inicio de las tensiones deportivas en mundiales.

Inglaterra se impuso con autoridad por 3-1, marcando el inicio de las tensiones deportivas en mundiales. Inglaterra 1966 (Cuartos de Final): Los locales vencieron 1-0 con gol de Geoff Hurst en un partido ríspido e inolvidable. Aquel día, la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín y las posteriores declaraciones del técnico inglés Alf Ramsey, quien llamó «animales» a los sudamericanos, encendieron una mecha que jamás se apagaría.

Los locales vencieron 1-0 con gol de Geoff Hurst en un partido ríspido e inolvidable. Aquel día, la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín y las posteriores declaraciones del técnico inglés Alf Ramsey, quien llamó «animales» a los sudamericanos, encendieron una mecha que jamás se apagaría. México 1986 (Cuartos de Final): El olimpo del fútbol. El triunfo argentino por 2-1 en el Estadio Azteca definió la carrera de Diego Armando Maradona. En apenas cinco minutos, el ‘Diez’ inmortalizó «La Mano de Dios» y, posteriormente, firmó el «Gol del Siglo», dejando en el camino a media dinastía inglesa.

El olimpo del fútbol. El triunfo argentino por 2-1 en el Estadio Azteca definió la carrera de Diego Armando Maradona. En apenas cinco minutos, el ‘Diez’ inmortalizó «La Mano de Dios» y, posteriormente, firmó el «Gol del Siglo», dejando en el camino a media dinastía inglesa. Francia 1998 (Octavos de Final): Un empate electrizante 2-2 en los 120 minutos que incluyó el golazo de un joven Michael Owen, la polémica expulsión de David Beckham por una patada infantil a Diego Simeone y la posterior clasificación argentina en la tanda de penales por 4-3.

Un empate electrizante 2-2 en los 120 minutos que incluyó el golazo de un joven Michael Owen, la polémica expulsión de David Beckham por una patada infantil a Diego Simeone y la posterior clasificación argentina en la tanda de penales por 4-3. Corea-Japón 2002 (Fase de Grupos): La redención británica. Un cobro desde los once pasos ejecutado por el propio Beckham selló el 1-0 definitivo, provocando a la postre la dolorosa eliminación prematura del cuadro dirigido por Marcelo Bielsa.

A lo largo de las décadas, los nombres propios esculpidos en este clásico han configurado la aristocracia del fútbol mundial. Del lado británico, leyendas como Bobby Charlton, Gary Lineker, de impecable olfato en el 86, Michael Owen y David Beckham lideraron el orgullo de la rosa. Por el bando albiceleste, las gambetas de Mario Alberto Kempes, la omnipresencia de Diego Armando Maradona, los cañonazos de Gabriel Batistuta y la vigencia contemporánea de Lionel Messi le han otorgado un perfil netamente artístico e impredecible a este choque.

Impactando a nivel social y cultural, este partido paraliza ambos países; la literatura, la música popular y el cine de ambas naciones han retratado el cruce como una contienda donde se pone en juego el orgullo patrio, convirtiendo el día del encuentro en una fecha de catarsis colectiva.

Las Malvinas: Cicatrices geopolíticas en el césped

Es imposible disociar la carga dramática de este enfrentamiento del doloroso trasfondo político que marcó a fuego las relaciones bilaterales entre ambas naciones: el conflicto bélico de las Islas Malvinas.

En la primavera de 1982, la dictadura militar argentina y el gobierno británico encabezado por Margaret Thatcher se enzarzaron en una guerra por la soberanía de los archipiélagos australes. El conflicto armado se extendió durante 74 cruentos días, costando la vida de 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles, según cifras oficiales.

La rendición argentina y las profundas heridas sociales generadas por la pérdida de una generación de jóvenes soldados calaron hondo en el inconsciente colectivo de la nación sudamericana. Cuatro años después de la conflagración, el sorteo del Mundial de México 86 puso a ambas selecciones frente a frente en el césped del Coloso de Santa Úrsula.

Aunque los propios futbolistas insistieron en que se trataba únicamente de un juego, la carga emocional era inevitable. El fútbol se transformó en un vehículo de canalización simbólica. Aquellos noventa minutos y las genialidades de Maradona fueron vividos en Argentina como una suerte de bálsamo poético ante la tragedia, mientras que en Inglaterra se defendió el fair play frente a la picardía criolla, consolidando una frontera invisible donde la geopolítica y el balón se entrelazan de forma permanente.

El sinuoso camino hacia la antesala de la final

Ambas escuadras se presentan en esta semifinal tras haber superado batallas de altísimo desgaste físico y emocional, demostrando que en el fútbol moderno nadie regala absolutamente nada.

La Selección de Inglaterra arriba a este compromiso exhibiendo un fútbol vertical, estratégico y de alta presión bajo la dirección técnica del estratega alemán Thomas Tuchel.

El combinado inglés dejó en el camino en rondas previas a una Selección de México combativa, en un duelo de octavos de final de altísima intensidad donde los británicos supieron imponer su pegada para llevarse el triunfo por 3-2. Bajo la pizarra metódica de Tuchel, el cuadro de los Tres Leones ha consolidado un bloque sólido y sumamente pragmático en los momentos cumbres.

Por su parte, Argentina ha tenido que transitar por un auténtico calvario de emociones para instalarse entre los cuatro mejores del planeta. Fiel a su historia de sufrimiento y mística, la Albiceleste debió recurrir a la épica en partidos de carácter agónico. En los octavos de final doblegó con lo justo a un rocoso y disciplinado Egipto, mientras que en los cuartos de final protagonizó una batalla táctica al límite frente a Suiza, resolviendo la llave en los suspiros finales del tiempo regular con esa dosis de drama que ya parece una marca registrada del ciclo conducido por Lionel Scaloni. Los campeones defensores checan tarjeta en la antesala de la final con las piernas cansadas pero el corazón blindado por la resiliencia.

Que el balón nos devuelva la alegría

Las expectativas que envuelven este encuentro son monumentales. El planeta entero detendrá sus actividades para sintonizar noventa minutos que prometen ser una oda al deporte rey. La única y verdadera demanda del mundo del fútbol es que seamos testigos de un juego limpio, donde la grandeza y los errores propios de los futbolistas decidan los resultados exclusivamente dentro de las líneas de cal. Deseamos fervientemente una semifinal recordada por las sociedades en el mediocampo, las atajadas memorables y la genialidad táctica, y no por las decisiones periciales de los silbantes o los debates de escritorio sobre el arbitraje y VAR.

Más allá del color, el folklore y la innegable picardía que nutre a las rivalidades históricas, es urgente y latente hacer un llamado absoluto a frenar las tensiones políticas y las agresiones entre las hinchadas. El fútbol es un juego hermoso cuyo fin primordial debe ser unir a los pueblos a través de la pasión compartida, jamás un catalizador para la violencia, el racismo o la xenofobia. Las afrentas del pasado no se resuelven en una tribuna ni agrediendo al prójimo por portar una camiseta diferente.

Debemos aprender a vivir el fútbol en armonía y bajo el cobijo de una rivalidad sana. Es tiempo de reeducarnos en el arte de saber ganar con humildad y, fundamentalmente, de saber perder con dignidad, reconociendo la superioridad del rival y abstrayendo enseñanzas de la derrota. Que la velada nos regale color, cánticos festivos y recuerdos felices para atesorar en la memoria. Ningún resultado deportivo, ninguna discusión sobre Messi o cualquier otra estrella de la constelación futbolística, justifica jamás la pérdida de un amigo, la ruptura de una relación familiar o, en el peor y más trágico de los casos, la violencia que arrebate una vida humana. Que ruede la pelota y que gane el fútbol.