Se eleva a más de 4,560 cifra de fallecidos por sismos en Venezuela

Habría unas 50,000 personas desaparecidas

Los mayores riesgos para la salud incluyen la falta de atención médica adecuada

Luego de que otros 71 cuerpos fueran encontrados entre los escombros esta semana, la cifra de fallecidos tras los dos poderosos sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio se elevó el lunes a 4,561, informaron las autoridades.

El número de heridos, por su parte, se mantiene en 16,740 desde hace siete días, según el más reciente reporte divulgado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mediante su canal de Telegram.

La cifra de muertes ha ido en aumento en la medida que se desarrollan las labores de remoción de escombros.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado costanero de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas. Después de los dos potentes sismos se contabilizaron 1,254 réplicas.

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente. Más de 1,600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, también fueron afectadas.

El gobierno ha estimado que los terremotos dejaron decenas de miles de personas sin hogar. Más de 20,000 permanecen en 107 refugios temporales instalados en la capital venezolana, Caracas, y los estados vecinos de La Guaira y Miranda.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Fueron de los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16,740 y 17,907, respectivamente, según el balance difundido también en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Además, se notificó que desde el día de los sismos se han registrado 1,254 réplicas.

La actualización del informe señaló asimismo que 128,324 familias han sido atendidas y que 20,231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira. El desastre afectó a más de 800 edificios en esta zona costera, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

No hay cifra oficial de desaparecidos

Venezuela no ha ofrecido una cifra actualizada de desaparecidos tras el doble sismo, que plataformas independientes sitúan en casi 30.000, mientras la ONU entregó una estimación de 50.000. Sin embargo, Rodríguez aseguró que no están ocultando esa información. Prueba de ello es que desde el día después del doble terremoto dan la cifra de personas que fallecieron, que es la única certeza que tienen, sostuvo.

«Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad», justificó. Además, también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues el Gobierno venezolano aún confía en que pueda haber gente con vida sepultada.

«Esta etapa (de remoción de escombros) tiene que ser de manera lenta porque si se hace de manera abrupta y se meten máquinas de gran calado y se mueven grandes cantidades, no sabemos si podemos llevarnos una vida humana en ese proceso, y por otra parte los familiares quieren rescatar los cuerpos de los familiares que fallecieron», alegó Rodríguez.

OPS ve una grave crisis de salud

Los mayores riesgos para la salud tras los dos terremotos que azotaron principalmente la costa de Venezuela el mes pasado incluyen la falta de atención médica adecuada, las condiciones de sobrepoblación en refugios y la falta de acceso a agua potable, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud podrían derivarse no solo de las lesiones causadas por los terremotos, sino también de las interrupciones en los servicios de salud, el hacinamiento, las deficiencias en el agua y el saneamiento, y la reducción del acceso a vacunas y atención médica de rutina», precisó el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

Además, el sistema de salud venezolano ya estaba deteriorado significativamente tras años de crisis económica, lo que contribuyó a la falta de atención médica disponible inmediatamente después de los sismos, señaló el director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte.

Además, la migración masiva de profesionales de la salud en los últimos años, como parte del gran éxodo de personas, también dejó a Venezuela en una situación difícil.