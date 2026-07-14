¡Panini rompe el Récord Guinness!

Logra el mayor intercambio de estampas deportivas en ocho horas

4,446 personas participaron en el intercambio oficial de estampas de la Colección Oficial de Estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 26™️, realizado de forma simultánea en cuatro sedes internacionales.

Panini, socio exclusivo de la FIFA para estampas oficiales, tarjetas coleccionables, juegos de tarjetas coleccionables y coleccionables digitales, obtuvo un Récord Guinness por el mayor intercambio de estampas deportivas en ocho horas (múltiples sedes).

El Récord se consiguió gracias a la participación de 4,446 personas, quienes intercambiaron estampas de la Colección Oficial de Estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 26™️ de forma simultánea en el FIFA Fan Festival™️ del Zócalo de la Ciudad de México, el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan, Jalisco, Rockefeller Center en Nueva York y American Dream Mall en East Rutherford, Nueva Jersey.

Representantes de Guinness World Records estuvieron presentes para validar oficialmente este logro.

La convocatoria reunió a familias, coleccionistas y aficionados de todas las edades, quienes participaron en actividades de intercambio de estampas, donación de repetidas, dinámicas especiales, música en vivo y espacios para celebrar a quienes lograron completar su álbum.

«La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA™️ ha sido una tradición mundial durante casi 60 años, disfrutada por familias y aficionados a lo largo de generaciones», señaló Jason Howarth, vicepresidente senior de Marketing y Relaciones con Atletas de Panini América. «Este logro de Guinness World Records es el ejemplo más reciente del entusiasmo y la pasión que genera nuestra colección. Fue un día muy especial al contar con la participación de tantos aficionados que compartieron este momento con nosotros.»

«Romper este récord es especialmente significativo para nosotros porque las estampas Panini son una parte fundamental de la forma en que los aficionados viven la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA™️. Durante generaciones, coleccionar, intercambiar y completar el álbum ha reunido a familias, amigos y comunidades. Este logro celebra a nuestros aficionados, su entusiasmo y la profunda conexión que tienen con la Colección de Estampas, tanto en México como en todo el mundo», afirmó Marina Benavides, Directora General de Panini México.

La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA™️ ha acompañado a generaciones de aficionados durante casi seis décadas y, en esta edición, presenta la colección más grande en la historia de la marca, con 980 estampas y más de dos mil millones de sobres producidos a nivel mundial.