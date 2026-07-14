Paté de Fuá noches únicas por su 20 aniversario!

Paté de Fuá, una de las bandas más originales de México y Latinoamérica, cumple 20 años construyendo música que no se parece a ninguna otra. Sus seguidores coinciden en algo casi unánime: escuchar a Paté de Fuá es entrar a un territorio propio. A lo largo de estas dos décadas, la banda ha creado un universo sonoro reconocible desde el primer compás, un ecosistema musical donde conviven épocas, estilos y personajes que vuelven cada concierto un acontecimiento irrepetible.

Para celebrar sus 20 años de trayectoria y la estrecha conexión que ha construido con su público, Paté de Fuá continúa con esta gira conmemorativa por el país. Después de su exitoso show en el Teatro Metropólitan y sumar una noche en el Teatro Diana de Guadalajara, la agrupación se presentará en el Foro Corona de Monterrey, donde compartirá con sus seguidores dos décadas de música, historias y encuentros inolvidables. Será una noche de festejo, memoria y presente: un encuentro entre canciones que han acompañado generaciones y la energía viva de una banda que sigue creciendo sin perder su rareza luminosa. ✶

Formada por Yayo González (Argentina), Guillermo Perata (Argentina), Luri Molina (México), Dan Mazor (Palestina) y músicos invitados, se caracteriza por experimentar con géneros clásicos que actualmente ya casi no se utilizan, entre ellos: dixieland, jazz tradicional, tango, musette, tarantela, pasodoble y bolero.

Con una mezcla de ironía, humor melancólico, virtuosismo instrumental y una profunda sensibilidad por las músicas del pasado, Paté de Fuá se ha posicionado como una de las propuestas más originales del panorama musical iberoamericano. Su estilo atemporal conecta con audiencias diversas y confirma la vigencia de los sonidos que, aunque clásicos, siguen teniendo mucho por decir en el presente.

La banda cuenta con una sólida trayectoria discográfica que incluye álbumes como: Música Moderna (2007), El Tren de la Alegría (2009), Boquita Pintada (2011), Bon Appétit (2013), álbum recopilatorio, Película Muda (Primera Parte) y Película Muda, Pt. 2, obras icónicas dentro de su catálogo; también tienen material en vivo como Yo Estuve Ahí, grabado en el Teatro Metropólitan.

RADIOGRAFÍA MUSICAL:

Con más de 20 años de trayectoria y una esencia tan única como milticultural, Paté de Fuá se ha consolidado como una de las agrupaciones más talentosas de Latinoamérica. Cuentan con más de 633.5 mil oyentes activos en Spotify. Originarios de distintos países, México mantiene una base de escuchas fieles, posicionándose como el #1 en cuanto a fans, seguido de Colombia, Estados Unidos, Argentina y Ecuador, lo que refleja su crecimiento en el continente.

Paté de Fuá, una de las agrupaciones más singulares y aclamadas de la escena musical iberoamericana contemporánea, continúa consolidando su presencia con una propuesta que combina géneros tradicionales, mezclas de distintas épocas y una estética sonora única que ha cautivado a públicos de todos lados.

Disfruta la oportunidad de ver a Paté de Fuá en un concierto íntimo en el Foro Corona. Aprovecha la preventa Banamex el 15 de julio o de la Venta general un día después, 16 de julio.