UAEMéx llevará a cabo la cuarta edición del Festival de las Tigridias

Del 15 al 19, así como los días 25 y 26 de julio, el Centro Universitario Tenancingo abrirá sus puertas con actividades gratuitas para toda la familia

Tenancingo, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través del Centro Universitario Tenancingo, llevará a cabo la cuarta edición del Festival de las Tigridias, un evento gratuito que busca difundir la riqueza biológica y cultural de una de las flores más representativas de México, así como promover su conservación entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.

La encargada del Centro de Conservación de Tigridias del organismo académico, Vladimira Palma Linares, explicó que la tigridia es una flor originaria del continente americano, reconocida por la singular belleza de sus pétalos, que pueden presentar tonalidades anaranjadas, amarillas, blancas o rosas, decoradas con manchas de color rojo intenso que evocan la piel de felinos como el ocelote.

Destacó que una de las características más sorprendentes de esta especie es la brevedad de su floración, ya que durante el verano cada flor abre y se marchita en un solo día, lo que convierte su contemplación en una experiencia única.

Asimismo, recordó que las tigridias tuvieron un papel relevante en las culturas prehispánicas, donde eran utilizadas en ceremonias y rituales, mientras que sus bulbos formaban parte de la alimentación dentro del sistema agrícola de la milpa mesoamericana.

Palma Linares informó que el Centro Universitario UAEM Tenancingo recibirá a las y los visitantes del 15 al 19 de julio, así como los días 25 y 26 de julio, período que coincide con el máximo florecimiento de estas especies.

Durante el 4.º Festival de las Tigridias, las y los asistentes podrán participar en recorridos guiados por el Centro de Conservación de Tigridias, senderismo, actividades culturales, venta de artesanías y productos locales, catas de mezcal, además de visitas al huerto de aguacates y al orquideario del campus universitario.

La especialista subrayó que México alberga más de 50 especies de tigridias, de las cuales 30 son endémicas, lo que convierte al país en uno de los principales centros de diversidad de este género y resalta la importancia de impulsar acciones para su conservación.