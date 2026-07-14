Durango va del aplauso a las denuncias para fuerzas armadas

Roberto Vizcaíno

TRAS LA PUERTA DEL PODER:

Con el verano a Durango llegaron los grupos de élite del Ejército Mexicano.

El ambiente delincuencial reclamaba la intervención directa de las fuerzas combinadas del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y los comandos especiales creados bajo la dirección del titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla.

Esos que, combinados con la inteligencia de EU, demostraron su contundente efectividad en la ubicación y liquidación de Nemesio Oseguera, el casi mítico “Mencho”.

Su presencia en Durango capital y municipios aledaños era para ir especialmente tras del grupo criminal Los Cabrera.

Los primeros en llegar el 10 de junio fueron los llamados “Murciélagos”. Un comando de operaciones especiales en tareas tácticas contra el crimen organizado, que ha sido muy efectivo en limpiar Michoacán.

Días después arribaron Los Perrazos, especializados en patrullajes urbanos y proximidad ciudadana.

Ambos comandos sumaron poco más de 500 elementos.

Poco después se sumó otro comando especializado en cateos y aseguramiento de domicilios, equipado con camiones blindados tipo “Rino”, con lo que la fuerza federal alcanzó 700 elementos.

Rápidamente se reportaron detenciones masivas, decomisos de armas de alto poder, millones de pesos en efectivo y vehículos de lujo presuntamente utilizados para actividades ilícitas. Con ello disminuyó el control de Los Cabrera, en la capital, colonias y municipios vecinos.

Vecinos y autoridades reportaron una importante disminución de vehículos de alta gama sin placas, de escoltas armados y de los llamados halcones que proliferaban en motocicletas.

La percepción ciudadana hacia Murciélagos, Perrazos y Guardia Nacional fue positiva. Se reportó mayor tranquilidad y cercanía ciudadana con los elementos, a quienes incluso solicitaban selfies.

Hoy, sin embargo, a un mes del inicio de estas operaciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango (CEDHD) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta un centenar de quejas por abuso de autoridad, tortura, privación ilegal de la libertad y un homicidio.

Un exceso del llamado “daño colateral”.

Los casos documentados de estos excesos son:

Homicidio de Arturo Pérez Deras:

Con folio 2026/60338 ante la CNDH, Katina Jazmín Domínguez Pérez denunció que el 27 de junio, alrededor de las 21:40 horas en la calle Ecuador, colonia Lázaro Cárdenas, su familiar Arturo Pérez Deras, de oficio yesero, fue interceptado por 12 elementos que descendieron de cuatro unidades militares. Tras ser golpeado junto a Cristian Adrián Lugo Rojas, Pérez Deras logró zafarse y correr, pero recibió dos disparos que le causaron la muerte. Los elementos se retiraron dejando el cuerpo en el lugar.

Golpiza a Alexis Antonio Morán, 19 años:

Folio 2026/63089. El joven declaró que fue interceptado por aproximadamente 13 agentes, golpeado con un bat y privado de la libertad con la cabeza cubierta. Relató amenazas de muerte para que “soltara la sopa”. Resultó con una pierna fracturada y múltiples contusiones que lo incapacitaron varios días.

Tortura a Juan Manuel Hernández Atilano:

Folio 2026/65779. Denunció abuso de autoridad, tortura, amenazas, abuso sexual y lesiones. Señaló que el 10 de julio, en la calle Dalia, colonia Gobernadores, militares lo persiguieron tras realizar detonaciones. Fue detenido, esposado y subido a una camioneta, donde recibió golpes en cabeza, abdomen y costillas. Dijo que le realizaron cortes con navaja en el glúteo derecho y fue golpeado con un bat hasta perder el conocimiento. Posteriormente, fue abandonado desnudo cerca de la caseta de la carretera libre a Mazatlán.

“Tableadas” a Cristian Adrián Luna Rojas:

Folio 2026/65743. Refirió que el 10 de julio, en la calle Ecuador, colonia Lázaro Cárdenas, 12 militares lo interceptaron, golpearon y subieron a una unidad. Fue llevado a la presa del Hielo, donde lo amenazaron de muerte, lo pellizcaron con pinzas de presión, lo golpearon con un martillo en las manos y le propinaron “tableadas” en los glúteos. Después fue arrojado al agua.

En sus testimonios, la mayoría de las víctimas coinciden en señalar que los operativos eran comandados por un teniente identificado como Reyes, integrante de los grupos de élite.

Los denunciantes piden al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al general Ricardo Trevilla revisar las actuaciones de los grupos militares de elite, para identificar y solucionar los excesos que empañan los logros contra la delincuencia organizada. Una petición que se extiende al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional y las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara de Diputados.

Narcos y sus aliados en el gobierno, la misma cosa: DEA

El gobierno del presidente Donald Trump no da respiro al de Claudia Sheinbaum.

A dos meses y medio de que el Departamento de Justicia de EU pidió al gobierno mexicano la detención para fines de extradición del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y 8 cómplices más, acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa sin que hasta la fecha se haya cumplido esa demanda, la administración del presidente Trump ha arreciado sus señalamientos de que en México gobiernan los cárteles de la droga, que además dominan el huachicol fiscal y decenas de otras actividades delincuenciales.

En este contexto, Tery Cole, director de la DEA, calificó ayer como una «mortífera conexión», la que existe entre el gobierno de México y los cárteles del narcotráfico, afirmó.

“En la DEA, la aplicación de la Ley es nuestro pilar fundamental. Nosotros desplegamos todo el peso de esta agencia en la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores, el suministro químico y cualquier individuo que lucre envenenando a los ciudadanos estadounidenses…

“Esto incluye la conexión mortífera entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Ellos son una y la misma cosa. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, subrayó al participar en Orlando, Florida, EU, en una cumbre contra el narco y las adicciones.

El director de la DEA estuvo acompañado por el Procurador General interino, Todd Blanche, y la Zar Antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter.

Esta nueva declaración cierra más el círculo de denuncias y advertencias de la administración de Trump sobre el gobierno de México considerado como aliado al narco.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa /

e-mail: rvizcainoa@gmail.com